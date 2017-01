Els hotels gironins baten rècords amb 12,28 milions de pernoctacions el 2016

Els hotels gironins van tancar l'any 2016 superant àmpliament els 12 milions de pernoctacions, en el que suposa un nou rècord. Des que l'INE efectua els estudis estadístics dels hotels, mai els establiments de les comarques de Girona havien assolit una xifra semblant. Les 12.282.111 pernoctacions aconseguides el 2016 suposen un increment del 5,64% respecte a l'any anterior. Fa dues setmanes, i a falta de conèìxer les xifres del mes de desembre, Diari de Girona ja va avançar que amb tota probabilitat es trencaria la barrera dels 12 milions i el creixement seria d'entre el 5% i el 6%. Pel que fa al desembre, els hotels gironins han arribat a les 287.351 pernoctacions, un 3,5% més que en desembre de 2015.

Per tenir en compte com d'extraordinari ha sigut 2016 en l'àmbit turístic, basti esmentar que només fins al mes de novembre, ja s'havia arribat pràcticament als dos milions de pernoctacions, mentre que en tot 2015 en van aconseguir 11,6 milions. De fet, en els deu primer mesos de 2016 els hotels gironins ja superaven el total de pernoctacions de tot l'any anterior.

En tots els mesos de 2016 excepte en abril (per la qüestió de la Setmana Santa) i novembre, les xifres van ser més altes que en 2015. No en va, en ple estiu ja es vaticinava que l'estat espanyol batria aquest any tots els rècords turístics, rebent uns 74 milions de visitants, amb un fort increment del PIB turístic. Tanmateix, els experts recorden que bona part d'aquest nínxol és «turisme prestat», és a dir, que ha arribat a causa de problemes en altres destinacions que són competència directa. Es tracta del terrorisme en el cas de França i del mateix problema més la inestabilitat política en països mediterranis com Tunísia, Turquia o Egipte.

Pel que respecta al global de Catalunya, el nombre de pernoctacions en establiments hotelers va créixer un 8,5% al desembre del 2016 respecte al mateix mes de l'any anterior, fins arribar a un total de 2.253.701, sempre segons l'Institut Nacional d'Estadística espanyol . Es tracta de la millor xifra en un mes de desembre. Del total de pernoctacions en hotels catalans, 843.345 les van fer turistes nacionals, mentre que 1.410.356 van ser registrades per ciutadans estrangers.

El nombre de visitants va assolir la xifra d'1.031.195, que suposa un creixement del 10,4% respecte al desembre del 2015 i també un rècord en un mes de desembre. D'aquests visitants en establiment hotelers de Catalunya, 482.675 són espanyols mentre que 548.520 són estrangers.



Espanya, un 7,1% més

Les pernoctaciones en establiments hotelers van augmentar un 7,1% el 2016 respecte a 2015 al global de l'estat espanyol, fins a 330 milions d'estades, amb una destinació estrella per als estrangers: Canàries. Gairebé un de cada tres estrangers que va pernoctar en sòl espanyol durant l'any passat (un 28,5% del total) va triar algun dels hotels de les set illes de l'arxipèlag canari, la qual cosa suposa un 10,1% d'increment pel que fa a 2015.

En general, les pernoctaciones d'estrangers van augmentar un 9,3% i les de nacionals, un 3,1 % en el conjunt de l'any. Després de Canàries, les següents destinacions preferides pels estrangers per a les seves estades en hotels van ser Balears (24,9% del total) i Catalunya (17,9%). En aquestes comunitats els hostalatges es van incrementar un 8,1% i un 6,9%, respectivament.

En l'ordre de preferències de les destinacions triades pels espanyols per pernoctar el 2016 van figurar, per aquest ordre, Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Madrid. Catalunya va ser tercera tant pels estrangers com pels nacionals.

Del total de pernoctaciones de 2016, el 67,1% es va concentrar entre els mesos de maig i octubre. La meitat de les pernoctaciones realitzades per viatgers no residents va correspondre a viatgers de Regne Unit (26,7%) i Alemanya (22,8%). Entre tots dos van computar més de 107 milions de pernoctaciones hoteleres el 2016, amb un increment de l'11% en britànics i un 6,6% per als alemanys.

El 2016 es van cobrir el 59,9% de les places ofertes, amb un augment del 5,3% en aquest capítol respecte a 2015, amb Balears al capdavant, amb el 79,5%. El grau d'ocupació per places en cap de setmana es va incrementar un 4,3% i es va situar en el 65,1%.



Mallorca i Barcelona, líders

Les principals zones turístiques per nombre d'hostalatges el 2016 van ser l'illa de Mallorca (amb més de 41,9 milions de pernoctaciones), l'illa de Tenerife (amb 23,3 milions) i la zona de Barcelona (amb 19,4 milions).

Els punts turístics amb més pernoctaciones durant 2016 van ser Barcelona, Madrid i Sant Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).