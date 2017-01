Puigcerdà es queixa per les cues de 35 km al túnel del Cadí

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va criticar ahir la concessionària del túnel del Cadí per les retencions que es van produir divendres a la carretera C-16 arran de la nevada. Aquell dia, al vespre, es van formar cues de fins a 35 quilòmetres entre Gironella i el túnel, les més llargues que s'han produït els últims anys.

En declaracions a Catalunya Ràdio, ahir, Albert Piñeira va assegurar que «es pot exigir» a una via de peatge com el túnel del Cadí, «que és un dels més cars de Catalunya», que «tingui la carretera en condicions», i va recordar que en un divendres «era perfectament previsible que hi hauria molta gent que vindria» a la Cerdanya. A la tarda, el Servei català del Trànsit va demanar evitar viatges innecessaris cap a la zona. A la nit la pluja va ajudar a fondre la neu i va facilitar els treballs de les màquines llevaneu.



Col·lapse viari

A causa de la nevada es van formar fins a 35 quilòmetres de cua a la C-16, al Túnel del Cadí, especialment a la boca sud, on s'havia de circular obligatòriament amb cadenes. I és que en un punt acostumat a les cues, divendres se'n va formar una que sortia del normal. La neu que va tornar a caure amb força en diferents zones de l'Alt Berguedà i de la Cerdanya va col·lapsar l'eix del Llobregat i l'accés al túnel del Cadí, encara més que en la nevada de dimecres, ja que aquest cop el temporal va coincidir amb l'operació sortida de cap de setmana.

La intensa nevada que divendres va caure a la boca nord del túnel va dur Trànsit a obligar-hi l'accés amb cadenes, cosa que va contribuir a generar les cues quilomètriques que anaven de del túnel fins a Gironella, fins a 35 quilòmetres de llargada. Els tres quilòmetres que hi ha entre Cal Rosal i Berga suposaven una hora i quart de camí.

Fins i tot es va col·lapsar el camí rural que va de Sant Corneli a Guardiola, per on intentaven fugir conductors que coneixen la zona. El pas estava en molt mal estat i va caldre anar a treure vehicles bloquejats.

Trànsit va haver de demanar als conductors que no sortissin de casa per anar a la muntanya i que s'esperessin a fer-ho avui, ja que la situació es preveia que estaria més normalitzada. Tot i així, la crida no va fer efecte, ja que divendres la carretera es va embussar com feia molt temps que no es veia.

L'operació sortida del cap de setmana va deixar imatges de cotxes patinant sobre el gel i la neu de l'eix del Llobregat i embussos a tota la carretera i als seus accessos, entre Berga i Bagà.



Situació caòtica des del matí

Ja divendres al matí, la situació al tram de la C-16 de la Cerdanya, a Urús, era caòtica, malgrat que les màquines llevaneu no van parar de treballar en tot el dia. Els vehicles grua van haver de retirar més d'un cotxe que havia sortit de la calçada. Fins a dos quarts de 7 de la tarda, va ser obligatori entrar al túnel amb cadenes, en direcció nord. A partir d'aquesta hora, la neteja de la via ja no va obligar a l'ús de cadenes, però Trànsit va mantenir la prohibició als camions.

Segons va explicar divendres l'alcalde de Vallcebre, Lluís Cadena, el dia va començar plovent i es va poder netejar la neu de carrers i camins. Tanmateix, pels volts de les 3 de la tarda, la nevada que havia revifat al matí es va intensificar. Una circumstància que va dificultar la mobilitat per la carretera B-400, que comunica Vallcebre, Saldes i Gósol amb la C-16. «La carretera està intransitable», deia Cadena a mitja tarda. «No hi passen gaire les màquines llevaneu, primer van cap a la C-16 i el túnel del Cadí», va afirmar.