El trasllat de Juncà Gelatines a fora de Banyoles es frena

L'empresa Juncà Gelatines, de Banyoles, no deixarà la seva seu a Banyoles tal com va acordar amb l'Ajuntament l'any 2010. En virtud d'aquest acord, el consistori es comprometia a requalificar el terreny industrial per a ús residencial a canvi que l'empresa –que acumulava queixes per sorolls i males olors– marxés en un termini de sis anys.

El regidor d'Urbanisme, Albert Tubert, ha explicat en declaracions a Ràdio Banyoles que Juncà Gelatines i la immobiliària amb drets sobre els terrenys han rescindit el contracte amb l'objectiu de retardar el trasllat de l'empresa. Tubert valora positivament la recuperació econòmica de la companyia, que ha doblat el nombre de treballadors des que van signar el conveni. Tot i això, el regidor diu que Juncà haurà de traslladar-se.