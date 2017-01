? Una banda venia claus i llogava els pisos als ocupes de Sant Antoni de Calonge. Els Mossos van detenir tres homes que cobraven 350 euros a famílies i després els obrien les portes i els oferien un lloguer de 100 euros mensuals. Això va succeir el gener del 2015 i és que darrere l'ocupació de l'edifici de l'avinguda Catalunya de Sant Antoni de Calonge hi havia una banda organitzada que va estafar les famílies. Els presumptes estafadors argumentaven que els habitatges estaven en mans d'un banc i que per tant, tot era legal. Per evitar aquest tipus d'ocupacions. El sector aconsella que els propietaris posin mitjans com ara alarmes, blindar els accessos als habitatges. I sobretot, ressalta el president dels API a Girona, que si es detecta «l'ocupació amb immediatesa entren uns altres protocols i pot derivar en un robatori amb força». Recomanen que els propietaris que no necessiten l'habitatge el posin a lloguer o en venda. I sobretot, recorden que cal denunciar-ho a la policia com ressalta també el vicespresident dels administradors de finques que diu que se senten «impotents» davant les ocupacions.