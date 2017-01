Els cavalls prenen els carrers de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols va celebrar ahir la festa de Sant Antoni Abat. En la 22a edició, els cavalls van prendre els carrers del poble per fer els tradicionals Tres Tombs amb motiu del patró dels animals. A continuació, als jardins de Juli Garreta va tenir lloc l'habitual benedicció dels animals i després els assistents van poder gaudir d'una exhibició de cavalls a la platja amb el genet Santi Serra. L'Ajuntament havia habilitat grades per 400 persones que es van ser insuficients per als 1.300 espectadors.