Èxit i sol en l'últim dia del Girona10

Bon final per al Girona10. Després d'un inici plujós, el temps ahir va donar treva i el sol es va imposar durant tot el dia, fet que va permetre desenvolupar amb total normalitat les desenes d'activitats programades i l'afluència de gent pels carrers gironins es va fer notar.

«Un any més ho hem fet. El Girona10 va néixer amb l'objectiu de promocionar la ciutat com a destinació de turisme i d'escapada de cap de setmana, i ho hem aconseguit», va explicar el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, qui va preveure que les xifres d'ocupació hotelera i restaurants seran semblants a les de l'any passat, és a dir, «un èxit». «Mentre divendres vam tenir unes quantes cancel·lacions pel mal temps, dissabte sembla que vam superar el 90% d'ocupació», va afegir.

Amb set edicions ja al darrere, el Girona10 comença a ser una cita obligatòria per a molts visitants. És el cas d'en Ramon Tubert, de Mataró, que ha vingut des de la primera edició, la de l'any 2012. «Ens agrada molt la ciutat i hi ha molt bon ambient, per això any rere any repetim», va explicar. Per altra banda, el seu company, en Fernando Variche de Premià de Mar, va constatar que «el nivell dels restaurants ha baixat molt, abans a l'oferta hi havia restaurants més bons».

La Mireia Coba, de Barcelona, tampoc era la primera vegada que venia pel Girona10. «Fa dos anys vaig venir però no té res a veure. Ara hi ha moltes més coses a fer», va constatar la jove, que enguany va tornar amb la seva parella. Junts van venir a passar el cap de setmana a Girona, on van visitar els museus de la ciutat, van fer la visita del Barri Vell i la visita tematitzada nocturna de la catedral.

Una de les novetats estrella d'aquesta edició en l'oferta d'activitats va ser la visita guiada de Joc de trons. Una experiència que va permetre als visitants conèixer totes les intimitats del rodatge de la sisena temporada de la sèrie en forma de recorregut pels racons més emblemàtics de la ciutat, on es van representar els regnes de Bravoos, King's Landing i Old Town i on es van passejar Jaime Lannister i Arya Stark.

Els museus també van obrir ahir les seves portes i els banys àrabs es van poder visitar per tan sols 1?. La plaça Catalunya es va omplir d'artesania, gastronomia i propostes per als més petits per complementar el Girona10. «Hi havia gent però no han comprat gaire, altres edicions han estat millor», va afirmar l'Agnès Sala, de la parada de conserves Cal Senzill.

En la jornada d'ahir, algunes botigues van optar per obrir per tal d'aprofitar l'increment d'afluència de gent pels carrers de Girona. És el cas de la botiga Emily's, del carrer Ballesteries. «Aquest cap de setmana hi ha hagut més moviment de gent gràcies al Girona 10. Una iniciativa molt positiva perquè aporta gent en una època fluixa com és el gener», va explicar Xavier Cofí, propietari de la botiga Emily's, destacant que «tot i el mal temps ha vingut molta gent».

Una de les activitats que més passió va despertar entre els actes programats per ahir va ser la 2a Cursa de Carnestoltes, on van participar un total de 345 persones. Els guanyadors del recorregut de cinc quilòmetres van ser Eudald Carreras, amb un temps de 18 minuts, en la categoria masculina, i Anna Subirana amb 20'30'', en la femenina. Pel que fa a les disfresses, els guardonats van ser els Molinets de Vent, els Puzzles i en Cristian López, que anava acabat de sortir de la dutxa.



La Nit 10

Una de les novetats de l'edició d'enguany va ser la Nit 10. Un total de tretze establiments es van sumar a la nova promoció d'oferir dues copes per un preu de 10 euros. Iniciativa que no va deixar gaires bones sensacions entre els locals. ««No ens va funcionar gaire perquè no estem en una zona d'ambient de nit», va afirmar l'encarregat del +Cub, Jordi Armengol.

Altres com el One, que sí es troben en una zona d'oci nocturn, només van aplicar l'oferta de les 10 a les 12 de la nit. «Una empresa petita com la nostra no pot perdre diners l'únic dia que té molts ingressa, com és el dissabte», va explicar Benjee Lozando, director del local de copes.

Per altra banda, la iniciativa va ser més ben rebuda pel restaurant Els Jardins de la Mercè, els quals dins la Nit10 van organitzar un concert ahir, amb el grup Pacto entre caballeros. «La gent ve pel Girona 10 i èticament crec que s'hi ha de participar perquè aquesta promoció local es continuï fent», va afirmar Toti Pigem, propietari del local.