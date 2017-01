? Menys visitants però més compres, aquesta és la sensació que es respirava ahir al tancament de la FiraRebaixa. A l'espera de les dades oficials, es preveu que durant els quatre dies de fira pel saló hi hagin passat unes 12.000 persones, 4.000 menys que en l'edició anterior, segons va assegurar la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. «L'arrencada va ser molt fluixa per culpa del fred i la pluja, que van frenar la gent», va comentar Cunyat.

Tot i això, la sensació és que enguany la gent ha comprat més que en altres edicions. «La previsió és que la despesa mitjana per persona ha estat superior que l'any passat», va apuntar Cunyat. Una impressió que també comparteixen els expositors, els quals ahir ja es mostraven interessats a repetir l'any que ve.

Per segon any, la FiraRebaixa s'ha organitzat fent-la coincidir amb el Girona10, tot i que des del sector asseguren que l'impacte d'aquesta iniciativa no es percep a FiraRebaixa. «El Girona10 no ha aportat més visitants a la fira», va assegurar Cunyat. Davant d'això, l'organització ja està plantejant recuperar les dates d'abans, el primer cap de setmana de febrer, perquè així «la gent ja ha cobrat», va concloure.