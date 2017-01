Girona destinarà 90.000 euros a «millorar la realitat social» de Font de la Pólvora

L'Ajuntament de Girona ha engegat un pla social específic per al barri de Font de la Pólvora. El projecte té en compte tres línies de treball destinades a millorar «la realitat social del barri». Dues d'elles tenen un caràcter educatiu i van dirigides a pares d'infants en risc d'exclusió. L'altra se centrarà en la detecció de possibles casos a través d'equips d'educadors i psicòlegs que recorreran els carrers cada dia. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, explica que aquest era un pla «necessari» perquè es tracta d'una zona on els indicadors socioeconòmics «requereixen que s'hi intervingui». El pressupost per al desenvolupament del projecte ronda els 90.000 euros, el 60% dels quals els assumirà la Generalitat.

El projecte es basa en tres accions. Per una banda, l'espai Xerranca, un projecte educatiu on treballadors socials i psicòlegs rebran a pares i mares del barri per orientar-los en qüestions relacionades amb els fills. Es tracta d'una iniciativa avalada per una prova pilot que s'ha fet al centre cívic Onyar i que l'ajuntament ha incorporat pels bons resultats que s'han obtingut. En paral·lel, s'impulsarà el projecte «Fem família». Es tracta d'una acció que, segons Paneque, va enfocada a aquelles persones que, després de passar per l'espai Xerranca, s'ha detectat que pot existir risc d'exclusió per a l'infant. En aquest cas, el pla preveu un acompanyament individual per a cada família. La tercera pota del pla és independent de les altres dues. Es tracta de la detecció de casos problemàtics a través de la intervenció sobre el terreny d'equips de treball. «Hem vist que els veïns amb problemes de Font de la Pólvora no s'acosten als serveis socials, per això volem acostar-nos-hi nosaltres», ha comentat Paneque. La regidora ha reconegut que «serà complicat» que moltes famílies s'acullin al pla però «segur que arribarà molt més lluny que l'actual», al qual només s'hi acollien tres famílies. Tot plegat amb el suport de l'oficina de Serveis Socials que des de fa temps el consistori té a la zona i des d'on es coordinaran les accions previstes.



La Generalitat finançarà el 60%

La regidora de Drets Socials ha explicat que aquest pla específic arriba després que la Generalitat hagi retirat l'ajuda que fins ara prestava per a la millora del barri. El consistori espera arribar a més famílies que necessitin dels Serveis Socials. Com que hi havia només tres famílies ateses, la Generalitat va retirar a finals d'any aquest servei. Ara, amb el projecte específic del consistori, s'ha compromès a pagar el 60% del nou pla. En total el pressupost destinat al projecte és d'uns 90.000 euros i també contempla que, a la llarga, es facin accions comunitàries complementàries i de suport, com reforç escolar. Paneque ha afirmat que tenen previst eixamplar les accions amb treballadors socials més enllà de Font de la Pólvora. «Creiem que és una línia de treball que dona bons resultats i volem obrir-la a altres barris amb problemes», ha avançat.