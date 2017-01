El lloc dels fets és una passera que travessa la riera d'Anyet entre el poble de Masarac i Mollet de Peralada. En aquesta pista asfaltada hi ha un pas inundable i precisament en aquest punt és on el cotxe del matrimoni figuerenc va perdre el control.

L'alcalde de Masarac, Lluís Pujol, va afirmar que és una passera «molt utilitzada», ja que es troba en una carretera local que tothom fa servir. «Ara hi passen més cotxes del que estava previst quan es va fer» va afirmar, «és un passallís molt estret, i sí que és veritat que si hi ha aigua i fang pel mig pot resultar perillós». Malgrat aquesta afirmació, Pujol va assegurar que «hi ha dies en què hi havia molta més aigua, i que en els darrers anys s'han vist riuades més importants que no pas aquesta del divendres», propiciada segons el mateix alcalde pel desglaç de la neu i les intenses pluges de les últimes jornades.



Més precaució

Arran dels successos d'aquest cap de setmana, Pujol admet que «miraran de solucionar el problema i veure què es pot millorar» tot i que justifica que «mai es pot arribar a saber del tot quan baixarà una riuada i quins efectes tindrà a la zona». Segons l'alcalde, el que cal és extremar la precaució per part dels mateixos veïns de la zona de Masarac. «El que potser va passar en aquest darrer cas és que anaven amb un excés de confiança, era una carretera que es coneixien i potser van pensar que amb un tot terreny no tindrien cap problema per creuar fàcilment», va explicar: «Un petit error pot fer que el cotxe es decanti, o que una roda caigui cap al lateral i tota la tracció del cotxe quedi en mans de l'aigua i com baixa».

També va defensar que ja existeixen senyals d'alerta que avisen de la situació i que al final «ha de ser un mateix el que valori si es pot passar o no». Tot i així, Pujol va quedar sorprès reafirmant que «mai havia passat una cosa similar al municipi».