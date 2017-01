Els jets privats van a l´alça a l´aeroport de Girona

No tots els usuaris que passen per l'aeroport de Girona-Costa Brava s'asseuen en seients de plàstic amb el DNI encara a la mà i escolten publicitat de loteria mentre volen amuntegats cap al seu destí vacacional.

Hi ha un tipus de passatger que se salta les cues, no està subjecte a horaris i disposa d'una aeronau per a ell sol i el seu seguici. Són els usuaris dels jets privats, i a Vilobí d'Onyar cada any n'hi ha més.

Les dades d'AENA corresponents al 2016 revelen que el nombre aproximat de persones que van volar en jet des de l'aeroport de Girona va ser superior al miler. Una xifra gens menyspreable segons Euraservices, una de les set empreses que presten servei en terra a companyies i particulars que es dediquen a assistir els usuaris dels jets, i que calcula que l'any passat la pista de Vilobí va veure enlairar-se i aterrar entre 1.000 i 2.000 avionetes de luxe.

«El nombre de vols ha estat més alt que l'any passat. I la tendència és que segueixi creixent» asseguren. Els motius són difícils de desxifrar en un perfil de consumidor que amb prou feines ha notat la crisi. Tanmateix, els responsables d'aquesta empresa de handling reconeixen que la recessió econòmica «va fer molt de mal», si bé actualment la recuperació torna a portar vents favorables per al negoci.

La missió d'Euraservices consisteix a assistir els clients dels jets des que posen un peu a la pista de l'aeroport fins que el seu transport els porta al seu destí, normalment Barcelona o la Costa Brava. «Ens encarreguem de satisfer totes les demandes dels passatgers i de la tripulació: si volen un Mercedes a la porta de l'avió, el menjar dels pilots, l'equipatge, etcètera. Cal tenir en compte que tots els nostres clients són benestants». Ho han de ser per força per poder-se permetre el servei d'aquests taxis aeris. El lloguer més bàsic se situa entre els 1.500 i els 2.000 euros l'hora. N'hi ha però, que poden costar més de 12.000 euros l'hora. En el cas de Girona, el gruix d'usuaris lloga els jets a empreses especialitzades que ofereixen preus tancats.



D'on venen els jets?

La procedència dels jets és d'allò més diversa a l'aeroport. Durant el 2016 AENA va registrar vols des d'Itàlia, França, Regne Unit, Alemanya i Holanda. Però també d'Egipte, Kenya, Oman, els Estats Units, Canadá, Sud-àfrica, Brasil i Israel.

Ara bé, si hi ha una clientela estrella a Girona aquests són els russos i els ciutadans de països limítrofs, com el Kazahkstan.

«Aquest any ens ha contractat molt de client rus. Actualment els van bé les coses, gasten més i tornen a venir. Molts d'ells venen per comprar xalets, i d'altres a passar l'estiu a les finques que ja posseeixen. Els agrada ostentar, són els que tenen els jets més luxosos» subratlla Euraservices.

Pel que fa al perfil, també és força heterogeni. Girona és clarament un destí vacacional i la gran majoria de persones que ve en jet ho fa per vacances i no per negocis. Ara bé, també hi ha qui viatja en avions de luxe a terres gironines per treballar.

Personalitats del món de l'esport i cantants famosos, per exemple, aterren sovint al Girona-Costa Brava. Segons Euraservices, ho fan «perquè l'aeroport de Girona és molt més tranquil que el de Barcelona i està ben connectat per carretera». Així, per Vilobí han passat recentment l'exdirector executiu de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, alguns pilots com Nico Rosberg, artistes dels festivals d'estiu de la Costa Brava com Tom Jones, Santana, Lady Gaga o The Corrs.



Els avions dels mandataris

També han vingut recentment usuaris vinculats l'esfera política internacional. El cas més emblemàtic és el de l'entorn més proper president de Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, amos de l'immens xalet de Can Juncadella, a Lloret de Mar. I també personalitats vinculades a les famílies reials del Golf Pèrsic han fet aturada a l'aeroport de Girona.

No solen aterrar en jets convencionals, sinó en BBJ, Boeing Business Jets. És a dir, avions d'envergadura comercial però amb finalitats privades. Solen ser aeronaus molt luxoses i amb molta autonomia per recórrer llargues distàncies sense parar per reposar.

Segons Euraservices, la immensa majoria de jets privats venen durant la temporada alta. «Girona és un destí molt localitzat. A diferència de Barcelona, on els negocis també atrauen molts jets tot l'any, a l'aeroport de Vilobí d'Onyar hi ha clarament un públic que ve per vacances, entre juny i setembre, sobretot».