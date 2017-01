Les obres prorroguen la mala imatge al pavelló de Campdevànol

Les queixes d'alguns veïns de Campdevànol per la mala imatge del pavelló municipal Mercè Guix no tindran solució fins que a l'estiu es faci la reforma d'aquest equipament esportiu. L'actuació es realitzarà un cop s'acabi la temporada esportiva dels equips del Club Bàsquet Campdevànol, segons ha confirmat el regidor d'esports Jordi Tubau (PDeCAT), per tal de no interferir en l'actual campanya.

A partir del mes de juny s'iniciaran unes obres que tindran dues fases, amb un pressupost global que vorejarà el milió d'euros. La inclusió de Campdevànol dins del programa de la Llei de Barris permetrà afrontar econòmicament una reforma complexa del pavelló. «La renovació de la coberta i la remodelació de la pista i del bar» són, segons Tubau, els principals objectius d'una obra de la qual s'està redactant el projecte final. Es preveu que a finals de març es disposi ja d'aquest document. Inicialment les obres tindran una durada de mig any. Si no es poden quadrar amb l'activitat esportiva, és possible que els equips de bàsquet hagin de començar la temporada en un pavelló de Ripoll o de Ribes de Freser.

El pavelló de Campdevànol és del 15 de febrer de 1987. L'aleshores alcalde Lluís López, acompanyat pel president de la Diputació de Girona, Salvador Carrera, formalitzaven una reivindicació del poble. L'activista esportiva Mercè Guix hi era homenatjada amb una placa després d'anys de tasca desinteressada. Més tard, el 2008, es va completar el reconeixement donant el seu nom al pavelló, quan ella tenia 85 anys. Un any més tard va morir, després d'una vida que va girar, sobretot, entorn del bàsquet.



Cortines foradades i brutícia

L'Eva López coneix bé el pavelló Mercè Guix i se'n considera una «usuària habitual». Denuncia el mal estat de les cortines dels vidres, «foradades», i que la instal·lació està «superbruta». Als desplaçaments, on acompanya l'equip per la demarcació de Girona, afirma que no hi ha cap pavelló «que doni tan mala imatge».