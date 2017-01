Una riuada arrossega un matrimoni de Figueres en un passallís de Masarac

Un matrimoni de Figueres va ser arrossegat divendres a la nit per una riuada quan travessava una passera sobre la riera de l'Anet, a Masarac, amb un resultat tràgic: el cadàver de la dona va ser trobat ahir pels equips de rescat, que avui continuaran buscant el cos de l'home, amb poques esperances de trobar-lo viu. Durant el trajecte que feien en cotxe des de Vilabertran fins a Rabós, passant per la passera de l'Anyet, la força de l'aigua es va endur el vehicle, que va quedar embarrancat a la riera d'Anyet, a uns 300 metres de la passera. Després de la intensa jornada de recerca d'ahir, els equips de salvament hi tornen avui, ampliant la zona de treball.

L'avís de la desaparició de la parella es va fer arribar als Mossos d'Esquadra dissabte, al voltant de les 9 del vespre, quan la germana de la víctima va trucar per alertar que no havia pogut trobar-los en tota la jornada. A primera hora d'ahir al matí, 16 dotacions terrestres –amb l'ajuda de la unitat subaquàtica i també de la canina- i l'helicòpter dels Bombers es van desplegar en la recerca del matrimoni i van localitzar el seu cotxe embarrancat a la riera d'Anyet, a 200 metres del passallís.

El director dels serveis territorials del departament d'Interior a Girona, Albert Ballesta, va explicar que van trobar les finestres del vehicle baixades, amb la qual cosa segurament «van intentar sortir del cotxe». A un quilòmetre d'aquest, els bombers van trobar el cos de la dona, a la zona dels Búnquers, passat el Mas Genís.

Es creu que el tot terreny va ser arrossegat per l'aigua en el pas inundable de la pista asfaltada que connecta Masarac i Mollet de Peralada, a tocar del petit veïnat del Priorat. Els fets van succeir el divendres a la nit però no es va activar cap desplegament perquè la família no ho va denunciar fins al dissabte a la nit. Un total de 90 persones, entre Bombers, Mossos d'Esquadra, ADF i policia local van participar en la recerca.

Al vespre, van susprendre les tasques de recerca de l'home per falta de llum malgrat prèviament els cossos ja havien pentinat més de 7 quilòmetres sense èxit des de la llera, en sentit Peralada. La recerca s'havia ampliat fins a la desembocadura de la Muga, al golf de Roses. I, fins i tot, agents de la Guàrdia Civil es van afegir als treballs en aquella zona des d'ahir a la tarda. Els equips de rescat se centren ara en diversos punts inundables entre les poblacions de Vilabertran i Rabós, com la confluència amb el riu l'Orlina.



Les víctimes

El matrimoni figuerenc estava compost per Rosa Bagó, i el seu marit, conegut com Tete Fernández, i tenien 59 i 60 anys, respetivament. En el moment de l'accident, es dirigien cap a Rabós, on viu la mare d'ella. La parella té un únic fill de 30 anys que va tornar de Salamanca en assabentar-se dels fets, ja que és militar de professió i treballa en aquella localitat. Durant la jornada d'ahir es trobava a Masarac pendent de la recerca dels dels seus pares. A Figueres resten la mare de Bagó, i la germana, que és la persona que va denunciar la desaparició.

En ser una parella que sempre han viscut a Figueres (la dona treballava a Hisenda) la ciutat té previts declarar un o dos dies de dol en motiu de la seva pèrdua. L'alcaldessa, Marta Felip, va assegurar que els veïns estaven «consternats» i que en tot moment s'ha tractat de donar el màxim de suport a la família. Des del consistori de Masarac també es farà un ple extraordinari per decidir un homenatge a les víctimes.

Segons va informar el director dels serveis territorials del departament d'Interior a Girona, Albert Ballesta, la principal hipòtesi amb què es treballa és que la mala visibilitat i les fortes pluges van facilitar al tot terreny del matrimoni descalçar una roda a l'estret pas de la riera i acabar a l'aigua.

El conseller d'Interior, Jordi Jané, va comparèixer ahir al vespre al lloc dels fets i va demanar «màxima prudència» a l'hora de travessar rius i rieres, per evitar accidents com aquest. Jané no va voler pronunciar-se sobre l'home sense «reununciar a la hipòtesi de trobar-lo viu, malgrat les escasses possibilitats que pugui ser així». Preguntat per quin ha de ser el criteri de tancar les passeres perilloses, Jané va respondre que «en molts casos ho ha de preveure un mateix segons el seu criteri»

De la seva banda, l'alcalde de Masarac, Lluís Pujol, va afirmar que «mai havia passat res similar al lloc», encara que va certificar que divendres a la nit «plovia molt, l'aigua baixava fort».