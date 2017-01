Tallaran el pont del Salt de Sant Joan les Fonts demà a les 10 del matí

Havien de tallar el pont del Salt de Sant Joan les Fonts, però no l´han tallat i els vehicles hi han circulat amb tota normalitat. Ara, l'Ajuntament ha informat que el tallaran demà al matí a partir de les 10. És a dir, els operaris de l'empresa que amplia el pont al matí han hagut d'acabar unes feines que no van poder fer la setmana passada per culpa de la neu i el fred.

A partir de demà, el pont quedarà tallat durant 10 setmanes. El tall farà que els conductors que vulguin anar a Olot hagin de fer servir la GI-522 en direcció a Castellfollit de la Roca i entrar a l'A-26 en direcció a Olot.

El pont del Salt és la principal via d'accés i sortida en direcció a Olot i cada dia suporta un trànsit important. Per tal d'alleugerir la situació l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha pres mesures. Així els conductors provinents d'Olot que vulguin accedir al centre del poble, quan estiguin a la rotonda de les pedres de basalt i l'aigua, poden girar en direcció al barri de la Rompuda i l'església parroquial.

El pont medieval restarà com ara tancat al pas de cotxes. Només l'obriran en situacions d'emergència. Segons l'Ajuntament, es tracta d'evitar embussos al barri vell, carrers de Sant Antoni i de Santa Magdalena.

Pel que fa al transport públic, la parada estarà davant dels habitatges socials de la travessa de la GI-522. Tot i que no ha de travessar el pont, perquè l'escola està al costat de l'església, també hi haurà canvis en el transport escolar que ja seran informats als pares.