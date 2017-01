Vilamalla obre una exposició de fotos antigues

«Saber d'on venim» és l'objectiu d'aquesta exposició que es va inaugurar ahir durant la festa major de Vilamalla i que repassa la història del poble a través de fotos antigues. Aquesta mostra d'imatges està organitzada per l'Ajuntament, tot i que ha demanat la col·laboració de tots els veïns perquè rebusquessin als àlbums familiars. A més, per fer l'exposició més interactiva s'ha demanat que «s'etiqueti» amb adhesius a les persones que apareixen a les imatges, per tal de conèixer millor el poble. L'exposició es pot veure a l'Ajuntament.