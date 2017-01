Una alumna del MIT de Boston ha impartit classes de Batxillerat al Vedruna de Palamós

La Fundació Richi Talent ha ampliat fins al 31 de gener les inscripcions a la segona edició d'un certamen que té com a objectiu identificar, incentivar i donar suport a joves promeses en els àmbits de les ciències, les humanitats i les arts. Richi Talent vol despertat la vocació dels estudiants de Batxillerat i, per fer-ho, diferents empreses plantejaran reptes que els joves hauran d'escollir.

Precisament, gràcies al programa d'intercanvis que promou la Fundació Richi Talent, aquest gener l'Escola Vedruna de Palamós ha comptat amb la presència d'una universitària nord-americana, Chloe Tucker. És estudiant d'Enginyeria Química al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston i ara ha impartit classes de matemàtiques, física, química, biologia i ciències per al món contemporani a l'alumnat de primer i de segon curs de Batxillerat del Vedruna. Les classes s'han desenvolupat en anglès, cosa que ha afavorit la possibilitat d'ampliar el vocabulari específic d'aquestes matèries per part dels palamosins que, segons ha informat el centre, han valorat molt positivament l'experiència. D'altra banda i aprofitant la seva predisposició, l'estudiant del MIT també ha destinat unes hores a la setmana a exercir d'auxiliar de conversa amb alumnes de diversos cursos.