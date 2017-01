Auditories per prevenir delictes a les societats mercantils de la Diputació

Les societats mercantils de la Diputació de Girona passaran unes auditories internes per prevenir delictes. La mesura afecta, per tant, dues empreses –Emacbsa i Abastem– que pengen del Consorci de la Costa Brava (CCB), el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Sumar Empresa d'Acció Social. De moment, el Patronat i Sumar ja han tret a concurs la contractació d'aquestes auditories, que es dirigeixen a advocats penalistes especialitzats en dret penal econòmic. Des de la Diputació expliquen que les societats mercantils han d'encarregar aquests informes interns arran de la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor el juliol del 2015. El motiu és que la modificació del Codi Penal de fa un any i mig afecta la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Per això, amb la finalitat d'atenuar o eliminar la responsabilitat penal, es faran aquestes auditories.

Fonts de la corporació apunten que aquests informes pretenen detectar els riscos que es poden cometre a escala de delictes dins les societats mercantils, en l'àmbit penal. També han de servir per elaborar un codi ètic, dedicat als quadres directius de les organitzacions, que permeti establir una sèrie de cauteles. L'objectiu és prevenir els riscos que es poden produir. Així, en el cas que les persones jurídiques cometin un delicte, el codi tindria una actuació com a atenuant o eximent del delicte. Des de la Diputació remarquen que la reforma del Codi Penal segueix les indicacions de la Unió Europea, que obliga a disposar d'un pla que pugui preveure els riscos penals que afecten les societats mercantils, entre altres organitzacions.



30.000 euros per auditoria

El Patronat de Turisme i Sumar han tret a concurs les auditories per prevenir i detectar delictes per un preu que ronda –cadascuna– els 30.000 euros. D'una banda, Sumar –que està presidit per Miquel Calm– va publicar la licitació a finals d'octubre de l'any passat per un preu de 33.880 euros (amb IVA inclòs). De l'altra, el Patronat –que està dirigit per Ramon Ramos– va publicar la licitació aquest gener per un preu de 29.645 euros (amb IVA inclòs). Els anuncis dels dos concursos per adjudicar aquests informes interns subratllen que els serveis que es liciten tenen com a objectiu la implantació «d'un sistema de prevenció i detecció de delictes» que permeti «atenuar o eliminar una eventual responsabilitat penal» de la institució, els seus administradors i treballadors, així com el dany de reputació associat. Properament, es preveu que el Consorci de la Costa Brava –que està presidit per Carles Pàramo– també liciti les auditories per a les dues empreses que depenen del CCB.