El Consell Escolar de Catalunya obre debats territorials sobre el futur de l'educació

El Consell Escolar de Catalunya obre tallers de centre i territorials per promoure el procés participatiu del debat sobre el futur de l'educació «Ara és demà», que tenen com a objectiu promoure el procés participatiu entre la comunitat educativa i obrir-lo també a tothom qui vulgui fer la seva aportació. Els Moviments de Renovació Pedagògica (MRP), la Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) i la Federació d'Educació de CCOO promouen jornades emmarcades en aquest debat, que a Girona es farà el 7 de febrer a la Facultat d'Educació de la UdG, amb el focus posat en el centre educatiu i el professorat.

A través dels tallers de centre es vol promoure la participació ciutadana per integrar tota la comunitat escolar i parlar del futur de l'educació. Segons ha informat el Departament d'Ensenyament, es tracta de portar a l'àmbit més concret del centre educatiu un taller de debat que compleix les garanties de qualitat democràtica. Per fer-ho, s'ofereix una guia perquè puguin implementar de manera autònoma les seves aportacions, que inclou les preguntes sobre els eixos del debat i la pauta de recollida d'aportacions; i l'avaluació del procés de participació, que els participants hauran d'omplir. El termini per lliurar les aportacions al debat acabarà el 7 d'abril.