Sis activistes s'enfronten a penes d'entre 2 i 7 anys de presó per l'acció del 8 de gener del 2014 durant la qual un activista es va encadenar a un cotxe enterrat a Fellines per evitar la construcció de la torre 66 de la MAT. Segons ha fet públic la campanya T-66 Judici de Molt Alta Tensió, les acusacions demanen per als manifestants encausats una pena global de 36 anys de presó i que paguin una indemnització de 28.836 per delictes d'atemptat a l'autoritat, desordres públics, coaccions i faltes de lesions.

L'operació per alliberar l'activista anti-MAT que es va atrinxerar en un cotxe sota terra va durar onze hores. Durant aquest temps, hi va haver enfrontaments entre els Mossos d'Esquadra i un grup de manifestants que li donaven suport.

L'acció contra la MAT del 8 de gener del 2014 arribarà a judici més de tres anys després. Les acusacions demanen penes de fins a 7 anys per a sis activistes per delictes d'atemptat a l'autoritat, desordres públics, coaccions i faltes de lesions. Segons han fet públic aquest dimarts en un comunicat, la pena global que demanen és de 36 anys de presó.

L'operació per alliberar l'activista anti-MAT que es va atrinxerar dins un cotxe enterrat al lloc on s'havia de construir la torre 66 de la línia va durar onze hores. Els bombers van haver de buscar diversos mètodes per alliberar-lo perquè havia construït un túnel que portava des d'una caravana fins a l'interior del vehicle. A més, dins el cotxe, l'activista hi tenia un bidó ple de ciment al qual hi havia encadenat una mà.

En l'operació hi van intervenir des d'una retroexcavadora per desenterrar el cotxe fins a radials i martells percutors per poder-li alliberar la mà del bidó. A l'exterior, Fellines, Viladasens, una vintena de manifestants li donaven suport i, al llarg del dia, hi va haver enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.

La campanya T-66 Judici de Molt Alta Tensió assegura que els moments de tensió que es van viure van ser quan els manifestants intentaven "evitar que maquinària pesada d'alt tonatge passés per la zona on estava 'embidonat'" l'activista, perquè podien fer "perillar la seva vida". A més, critiquen que les càrregues policials es van saldar amb nombrosos manifestants contusionats i dos amb el braç trencat per defensar-se dels cops de porra.

Per això, han engegat una campanya de suport als encausats i per reivindicar la legitimitat de les protestes contra la línia, que s'ha acabat aixecant a les comarques gironines. També denuncien que al lloc de la protesta els policies no van identificar ningú, sinó que els van denunciar després utilitzant "fitxers policials".

"Des de la campanya T-66 Judici de Molt Alta Tensió ens oposem al model energètic centralitzat i fòssil que representa la MAT perquè és insostenible i antidemocràtic", exposen al manifest que també critica el paper de les administracions públiques per haver-se "posicionat al costat del lobby elèctric". La presentació pública de la campanya serà l'11 de febrer.