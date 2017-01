La Diputació estudiarà opcions per millorar la passera a la riera Anyet

La Diputació de Girona atendrà la petició de l'alcalde de Masarac (Alt Empordà) i estudiarà les opcions per millorar la passera de la riera de l'Anyet, on un matrimoni de Figueres va morir després que el riu arrossegués el seu vehicle quan intentaven creuar divendres a la nit. El president Pere Vila ha admès que a la xarxa viària gironina hi ha molts guals d'aquestes característiques i que, per qüestions pressupostàries, la Diputació no pot assumir la titularitat i el cost d'adequació de totes. Tot i això, ressalta que davant de la "necessitat imperiosa" d'una intervenció "d'urgència", estan oberts a reunir-se amb l'alcalde per definir quina actuació s'hi pot fer. L'alcalde sosté que la millor solució és construir un pont.