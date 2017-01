Dos homes disparen amb armes d'aire comprimit a Olot

Dues persones van ser gravades amb mòbil mentre feien pràctiques de tir amb escopetes d'aire compimit i balins de plom a la muntanya Pelada, prop del barri del Pla de Dalt d'Olot. Les imatges van ser gravades per un caminant que després les va dur a Olot Televisió.

La cadena les va emetre i va explicar els fets. Les imatges mostraven dues persones estirades al terra mentre disparaven a un marge situat a la part oest de la muntanya.

Abans de publicar les imatges, la persona que les va gravar es va dirigir als tiradors i els va preguntar per si el que feien era legal. Un d'ells li va respondre que sí era legal i que si tenia algun dubte es podia adreçar als Mossos d'Esquadra.

La Policia Catalana li va respondre que no es pot treure cap arma de casa i encara menys disparar en un espai públic. Les armes d'aire comprimit necessiten d'un permís de l'Ajuntament i es poden disparar en un camp de tir municipal, una galeria de tir o un vedat.

Es veu que poc després de la consulta del caminant, una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una dels agents rurals es van dirigir a la muntanya Pelada per veure si encara hi havia els tiradors per tal d'identificar-los.

Ara, els Mossos d'Esquadra investiguen la identitat dels tiradors de la muntanya Pelada. En el cas que no estiguin en disposició dels permisos els prendrà les armes i les posarà a disposició de la Guàrdia Civil.



Armes d'aire comprimit

En l'actualitat una persona pot comprar un arma d'aire comprimit en una armeria. N'hi ha de molt similars a les armes de guerra veritables. Un cop l'ha comprada, l'ha de registrar al municipi.

Després la podrà fer servir al municipi, on li han donat el permís i no en un altre. Al seu municipi, la podrà fer servir en camps de tir i galeries de tir. Si ho fa en un altre lloc, és molt probable que la policia se li quedi l'arma i el multi.

En el cas que les armes d'aire comprimit tinguin aparences d'armes de guerra, la seva exhibició pot provocar situacions d'alarma pel perill de ser confoses amb armes més perilloses.