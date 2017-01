El fred i la neu retarden la Ciutat Esportiva del Morrot, a Olot

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va atribuir a la pluja i les nevades l'endarreriment en la posada en servei de la Ciutat Esportiva del Morrot a Olot.

En el darrer ple l'alcalde va definir la situació actual de les obres. Segons ell, els vestidors estan quasi acabats. Va exposar: «Vaig veure-hi un camió que buidava formigó, per tant és una cosa d'acabats». També va explicar que l'edifici de serveis està pendent d'alguns tràmits. També hi ha un camp de futbol que està en obres per tal de posar solució als drenatges.

En tot cas, l'alcalde va dir: «Estem al final». Va opinar que en poc temps Olot estarà en disposició d'unes instal·lacions de futbol base de molta qualitat.

Va exposar que el camp del costat de la Comissaria dels Mossos ja està acabat i que ja hi juguen 4 equips.

L'alcalde va destacar la millora general dels camps de futbol de la ciutat des de la seva integració al servei municipal de neteja.

Corominas va fer l'exposició, perquè Xavier Garcia (Olot en Comú) va preguntar per les obres. Segons Garcia, els equipaments del Morrot havien d'estar acabats i en servei pel novembre.