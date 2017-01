La Generalitat reclama al Ministeri el pagament de les beques menjador a l'alumnat català

El Govern de la Generalitat ha reclamat al Ministeri d'Educació que «agilitzi» i resolgui la paralització del conveni que l'Estat estableix anualment amb la Generalitat per pagar les beques a l'alumnat català. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, van adreçar una carta al ministre Iñigo Méndez de Vigo per exigir-li explicacions pel retard de la signatura i sol·licitant-ne la tramitació urgent.

Segons el Govern, aquesta situació afecta 158.000 famílies catalanes –70.000 estudiants universitaris i 88.000 alumnes de l'àmbit no universitari. La Generalitat assegura que el 22 de novembre va enviar el conveni a l'Estat per fer la gestió anual de les beques del Ministeri. L'escrit no va ser retornat –malgrat les reiterades reclamacions per part del Govern– i dos mesos després el Ministeri d'Educació ha al·legat que hi ha «un error en el text i en les quanties», proposant una nova redacció del document partint de zero.

En aquest sentit, en la carta enviada al ministre, els consellers Ruiz i Baiget reclamen una «solució urgent» per poder procedir immediatament a la resolució de les beques per abonar els ajuts amb la major brevetat possible.

A més, es recorda que a Catalunya la tramitació dels ajuts queda pendent, mentre a la resta de l'Estat ja s'ha fet el pagament de les beques. Paral·lelament, i en previsió d'aquests «habituals retards» en el pagament de les beques MECD per part del ministeri, el Govern ha incorporat en el projecte de pressupost 2017 una partida de 80 milions d'euros destinats a avançar als estudiants l'abonament d'aquests ajuts. «Una consignació econòmica que encara no està disponible, ja que els pressupostos continuen en seu parlamentària», van alertar des de la Generalitat.

En la missiva, el Govern també recorda al Ministeri d'Educació que la situació, que no té precedents, s'hauria evitat si el Ministeri hagués traspassat les competències en matèria de beques i ajuts a l'estudi, «les quals corresponen a la Generalitat de Catalunya d'acord amb les diferents sentències del Tribunal Constitucional dels anys 2001, 2005 i 2016».