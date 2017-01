Tallen 10 setmanes el pont del Salt a Sant Joan les Fonts

Els operaris de l´empresa concessionària avui a les 10 del matí han tancat l´entrada al pont del Salt a Sant Joan les Fonts per la GI-522 des d´Olot. El tall ha quedat situat a la rotonda de les fonts de basalt que reparteix el trànsit a l´entrada al poble pel pont i per la carretera de la Rompuda en direcció a l´església parroquial.

La ruta de l´església no suposa una entrada al poble alternativa, perquè el pont medieval restat tallat. En cas d´entrar-hi es pot deixar el cotxe als aparcaments de l´església i entrar al poble a peu.

Els operaris també han deixat en un sol sentit de circulació el tram que va dels habitatges socials de davant del Centre d´Assistència Primària fins a l´entrada del pont per Tallers Masias. El motiu és que els autobusos del transport públic tenen la parada davant del Centre d´Assistència Primària.

La via alternativa és accedir o sortir del poble per l´A-26 (sortida de Castellfollit de la Roca) i entrar al terme municipal per la GI-522, a la cruïlla de les Funoses.

El transports públics de la Garrotxa quedaran afectats en les línies que cobreixen Sant Joan les Fonts. En el cas de la línia del Bus Transversal de la Garrotxa, el servei actual de 14 + 4 expedicions diàries quedarà desdoblat, segons el recorregut sigui sentit Olot o sentit Castellfollit-Besalú. Així, el Bus Transversal accedirà a les parades de Sant Joan les Fonts o la Canya segons el sentit.

Les afectacions a les línies de la Teisa que tenen parada a Sant Joan les Fonts o a la Canya a través del pont del Salt també han estat modificades. Cal consultar les línies noves a la Teisa, a l´Ajuntament de Sant Joan les Fonts i al Consell Comarcal de la Garrotxa.

Els canvis també han afectat el servei d´ambulàncies que fa el transport de persones amb poca mobilitat al geriàtric. Ara, l´ambulància ha de passar la gent a buscar la gent a domicilis del nucli urbà i donar la volta per l´A-26, perquè el pont medieval resta tallat.

La previsió és que el pont del Salt romangui tallat durant unes 10 setmanes. Durant aquest temps, canviaran la plataforma actual per una de nova. La nova disposarà de dos vials de 3,5 metres d´amplada cadascun. Les obres estan finançades pel Departament de Territori i Sostenibilitat i estan valorades en 900.000 €.

El fet suposarà que els vehicles de gran tonatge podran passar alhora sense limitacions. Ara, un camió i un turisme no poden coincidir, un ha de parar. També hi faran un pas de vianants protegit, perquè la gent pugui anar a peu des del centre fins a la urbanització de Peracaula.