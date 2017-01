Troben dalt d´un arbre un niu de vespa asiàtica abandonat a Sant Gregori

Uns veïns van trobar ahir un niu de vespa asiàtica al nucli urbà de Sant Gregori. El rusc estava ubicat dalt d'un arbre de la urbanització Soler i Patel, als afores del terme municipal.

Segons va explicar l'alcalde de la localitat, Quim Roca, el rusc està actualment abandonat i no suposa cap mena de perill per a la població. Tal i com va relatar, uns veïns van donar l'avís en veure un niu de grans dimensions. Posteriorment, els Rurals van certificar que es tractava d'un rusc pertanyent a aquesta espècie invasora que devora abelles.

Segons Roca, el més probable és que el niu estés allà des de l'estiu però ha passat desapercebut tot aquest temps perquè el tapaven les fulles i també per la seva alçada.

«Ara el més probable és que la vespa reina estigui hivernant, i que quan surti no torni al niu sinó que en construeixi un de nou a un lloc proper», va afegir.

En aquesta línia, el batlle recorda que aquest és el primer niu de vespa asiàtica que es troba dins de Sant Gregori però no a la zona. Fa uns anys a Canet d'Adri se'n va detectar un. La vespa asiàtica és un insecte que fa pocs anys es va introduir a les comarques gironines i cada cop ocupa un territori més extens.