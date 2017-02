Banyoles potencia el vessant social i cultural en la nova concessió dels Banys Vells

L'Ajuntament de Banyoles prioritzarà el vessant social, la difusió dels valors històrics i naturals, l'oferta de productes de proximitat i la col·laboració amb les iniciatives culturals per adjudicar la nova concessió dels Banys Vells. El regidor d'Urbanisme i Activitats, Albert Tubert, va explicar que el consistori vol uns Banys Vells «que siguin un pol dinamitzador, compromès amb la cultura i la societat», pel que el concurs prima el contingut del projecte per sobre de l'oferta econòmica. La voluntat és reobrir els Banys pels volts de Setmana Santa.

Dilluns, el ple va aprovar el plec de clàusules per al nou concurs públic de la concessió administrativa que permet explotar les activitats de bar i banys municipals dels Banys Vells, situats al front de l'Estany i en zona de bé comunal. En aquesta ocasió, serà per 4 anys prorrogables amb 2 més; a diferència de l'últim contracte, també de 4 anys però que només es va prorrogar mig any. La proposta de l'equip de govern de CiU va tenir el suport de dos dels partits de l'oposició, Junts per Banyoles-ERC i ICV-Independents per Banyoles. En canvi, la CUP hi va votar en contra perquè defensa la municipalització dels Banys Vells. «És un espai sensible, a la zona lacustre, que es podria aprofitar per potenciar la zona, sensibilitzar i ser un pol cultural fantàstic per a les entitats de Banyoles», va argumentar un dels seus dos regidors a l'oposició, Non Casadevall.

L'Ajuntament, però, no contempla aquesta possibilitat, tal com va explicar el regidor d'Urbanisme. Albert Tubert va manifestar que «és més senzill donar una concessió, marcant unes bases, i fins ara ha funcionat bé».

Pel que fa a les noves bases de la concessió de les instal·lacions, Tubert va remarcar que els projecte d'explotació es valorarà amb 50 punts en front dels 20 a què optarà la part econòmica. El regidor de l'Ajuntament de Banyoles va especificar que això vol dir que el tribunal valorarà qüestions com la contextualització històrica i mediambiental dels Banys Vells –que daten dels anys 30 del segle passat–, així com també la importància de les activitats esportives o relacionades amb el lleure que es fan a l'Estany. També va dir que es tindrà en compte la contractació de persones en risc d'exclusió social, l'oferta de menjar i beure de quilòmetre zero, les sinergies que s'estableixin amb els festivals i les activitats culturals de Banyoles i de la comarca i, també, les facilitats que es donin per fer activitats conjuntes amb els casals d'estiu o activitats de lleure, entre d'altres qüestions. D'altra banda, el nou concurs també primarà la realització d'inversions per millorar les instal·lacions que, segons va informar Tubert, s'haurien de concretar en el tancament de l'espai amb una vidriera o la reforma dels serveis i dels vestuaris. La inclusió d'aquesta inversió és la raó principal que l'Ajuntament hagi allargat la pròrroga a dos anys, tal com va apuntar el regidor.