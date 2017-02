Girona és l´únic punt on augmenten els morts de trànsit en zones urbanes

Els morts d'accident de trànsit a la provincia de Girona el 2016 van incrementar-se fins a un 13,3%. Van perdre la vida 34 persones a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. I si es mira l´evolució de la sinistralitat en vies interurbanes el nombre de morts i ferits greus també viu un repunt destacat, del 7,4%, ja que es passa dels 188 del 2015 als 202 de l´any passat. Aquesta variació es deu sobretot, asseguren des de Trànsit perquè en aquesta demarcació enguany hi ha hagut moltes víctimes concetrades en dos accidents, el de Pont de Molins i el de Susqueda, on van morir 10 persones.

El primer sinistre viari amb múltiples víctimes va tenir lloc el 2 d'abril a la Nacional II al seu pas per Pont de Molins. En aquest punt de l'Alt Empordà hi va haver un xoc lateral entre un vehicle francès que circulava en sentit sud a gran velocitat i un altre amb tres ocupants que anaven al Pertús a treballar i que va acabar amb la vida de set persones. Sis de les set víctimes mortals, a més, no duien el cinturó de seguretat. L'únic supervivent va ser un noi de Figueres.

El segon accident de trànsit mortal que també va consternar molt les comarques de Girona va ser a Susqueda. I és que en aquest cas, en ple pont de la Puríssima, el 6 de desembre al vespre una nena d'un any i dues dones van morir en un greu accident de trànsit quan el cotxe es va precipitar per un barranc proper al pantà de Susqueda.



10 morts el 2016 a la N-II

Per carreteres, cal destacar que dues que transcorren per les comarques de Girona lideren l´accidentalitat mortal. L´autopista AP-7 és la que encapçala el rànquing, el motiu: l´accident mortal de Freginals amb 13 víctimes mortals de les 21 que va registrar l´any passat. La segona és la Nacional II on també hi va haver un altre accident mortal que va trencar l´estadística, el de Pont de Molins i on van morir set persones. En tot el 2010 fins a 10 persones van perdre la vida a la Nacional II.

Pel que fa a la xarxa urbana, s´ha de destacar que a Catalunya ha disminuït però a Girona és el lloc on més ha crescut, amb un 11,11%. Cal destacar l´alt nombre d´atropellaments mortals durant el 2016 a les comarques de Girona. L´últim de l´any va ser a Salt i de fet va ser l'últim accident de trànsit mortal del 2016 a la demarcació. Es remunta al 23 de desembre i una veïna de la vila de 61 anys va morir atropellada mentre creuava un pas de zebra a l'alçada del carrer Doctor Ferran amb l'avinguda de la Pau.



Menys víctimes a Catalunya

Pel que fa a la resta de Catalunya, cal destacar que els accidents de trànsit van segar la vida de 231 persones a Catalunya el 2016, un 11,5% menys respecte al 2015, un any especialment negre amb un repunt de la sinistralitat viària amb 261 víctimes mortals. El 2014, 230 persones havien perdut la vida a l'asfalt. Els ciclistes que van morir en accidents de trànsit o van resultar ferits greus van augmentar en el conjunt de la xarxa viària i especialment un 31% en zones urbanes, amb quatre víctimes mortals i 84 ferits greus.

Pel que fa a la xarxa urbana, la reducció des del 2010 és del 16,13%. En concret, 78 persones van perdre la vida en accidents l'any passat dins els pobles i les ciutats; 85, el 2015. El conseller d´Interior, Jordi Jané, va presentar dilluns el balanç i va destacar que el 2016 finalitza amb «el compliment de l'objectiu global del Pla de Seguretat Viària 2014-2016, que establia una reducció del 30% de les víctimes mortals respecte al 2010, si bé ha fet notar que en les zones urbanes no s'arriba a aquest descens marcat». Les distraccions continuen sent el principal factor concur­rent en accidents, si bé s'han reduït dos punts i mig. El 2016 representaven el 28,45% dels accidents; el 2015, havien estat el 31,83%.