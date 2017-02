L'Oncolliga dona el tret de sortida als actes del Dia Mundial del Càncer amb una taula rodona a la UdG

La Fundació Oncolliga Girona i la Universitat de Girona celebraran demà una taula rodona en la qual es donaran a conèixer els resultats d'un estudi conjunt per identificar els recursos que les persones amb càncer i els seus cuidadors perceben com a necessaris per al seu apoderament en la gestió de la malaltia.

L'activitat, que s'emmarca dins dels actes organitzats amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que és el 4 de febrer, se celebrarà a la sala d'actes de la Facultat d'Infermeria i Medicina de la UdG a les 7 del vespre.

Comptarà amb les intervencions d'especialistes com Carme Bertran, membre del Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la UdG i col·laboradora de la Càtedra de Promoció de la Salut de Girona, i Anna Rodríguez, directora d'Estratègia i Projectes de l'ICO corporatiu, i portaveus dels focus group que han participat en l'estudi, com Eduard Sadurní, que és pacient expert i voluntari hospitalari oncològic, i la delegada de l'Oncolliga a Ripoll, Genoveva Fraile. L'acte serà presentat per la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, i Joan Brunet, cap d'Oncologia Mèdica de l'ICO Girona, serà l'encarregat de moderar la taula rodona.

El debat girarà al voltant de les conclusions de l'estudi que han dut a terme el Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la UdG i l'Oncolliga sobre «Apoderament de les persones amb càncer i els seus familiars», en el qual han participat 105 persones de les comarques gironines, a través de focus group en els quals han pogut exposar quines són les dificultats a les quals han de fer front a l'hora de gestionar la seva malaltia.

Les conclusions d'aquest estudi també es presentaran a la Conferència Internacional de la Xarxa Internacional d'Hospitals Promotors de la Salut i Serveis de Salut que se celebrarà a Viena a l'abril.



Pebrots contra la malaltia

La taula rodona serà la primera de tot un seguit d'activitats organitzades amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Així, els dies 3 i 4 de febrer tindrà lloc la campanya «Posem-li pebrots al càncer», impulsada per la Federació d'Entitats contra el Càncer (FECEC) i els establiments Condis.

La campanya consisteix en la venda de bosses amb dos pebrots, un de verd i un de vermell, en 400 establiments Condis repartits per tot Catalunya a canvi del preu simbòlic d'1,5 euros. A les comarques gironines participen en la campanya disset establiments Condis situats a Girona, la Bisbal d'Empordà, Blanes, Breda, Sant Hilari Sacalm, Riells i Viabrea, Santa Coloma de Farners, Caldes de Malavella, Celrà, Ripoll, Ribes de Freser, Banyoles i Besalú.

Finalment, el diumenge, dia 5, tindrà lloc la tercera edició de la cursa solidària Run4Cancer, que se celebrarà simultàniament en vuit poblacions gironines repartides per tota la demarcació.