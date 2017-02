La Policia Local busca dos estafadors de botiguers a Olot

La Policia Municipal d'Olot ha alertat els botiguers de la presència de dos presumptes estafadors els dilluns al matí, dia de mercat i un de més afluència de compradors.

Segons ha explicat Ignasi López, cap de la Policia Municipal, han estat diversos els botiguers que s'han queixat de l'estafa del canvi. La Policia té indicis clars de les persones que el fan. Són gent de fora de la ciutat que aprofita l'augment de l'activitat comercial dels dies de mercat per fer l'estafa.

L'estafa consisteix a anar a comprar amb un bitllet mitjà i fer-lo visible, però sense acabar de lliurar-lo al botiguer. En un moment donat i quan veu el dependent més atabalat, l'estafador reclama el canvi. No exigeix una quantitat important, per tal de confondre més el botiguer. Per tal de no pujar la situació el botiguer pot retornar el canvi exigit.



Bitllets de 20 i 50 euros

El cap de la Policia Municipal ha precisat que solen ser bitllets de 20 i de 50 euros. La Policia aconsella als botiguers que quan cobrin mantinguin el bitllet a la mà per evitar confusions.

Els estafadors procuren repetir l'engany tantes vegades com els és possible per tal d'aprofitar el dilluns. Un cop han aconseguit el botí, els estafadors marxen a una altra localitat, on hi hagi un mercat important. El cap de la Policia ha indicat que els estafadors tenen en els dilluns el dia preferent, però no descarta que puguin actuar en altres dies. També ha indicat que tenen identificats dos estafadors, però n'hi pot haver més.



Estafes a comerços

Una altra manera és pagar amb bitllets de 100 i 200 euros. En aquest cas quan el comerciant ha tornat el canvi, l'estafador demana al botiguer que li bescanviïn els bitllets del canvi per uns altres de més petits.

Quan ha obtingut els bitllets petits, l'estafador indica que no li interessa la compra i exigeix el retorn dels diners inicials.

Al final, l'estafador aconsegueix més diners dels que li corresponen. Les quantitats aconseguides oscil·len entre els 50 i els 100 euros.

En els darrers temps, la Policia Municipal ha alertat en diverses ocasions els botiguers. En una d'elles va avisar d'un home que es feien passar per inspector.