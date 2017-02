Salut vol implicar els hospitals comarcals de Girona en la donació d'òrgans

La Regió Sanitària de Girona i l'Organització Catalana de Transplantaments (OCATT) volen implicar els hospitals comarcals gironins en el procés de donació d'òrgans i teixits per tal d'incrementar el nombre d'extraccions. Per informar del projecte i començar a formar els professionals des d'aquest dimecres i fins dijous el Parc Científic i Tecnològic de Girona acull un taller sobre la matèria. L'objectiu és aconseguir un treball en xarxa amb l'Hospital Josep Trueta de Girona, l'únic de la demarcació que disposa d'Unitat de Cures Intensives i que està acreditat per fer extraccions d'òrgans i teixits. Durant aquest febrer i el març es farà una prova pilot amb possibles pacients per fer una estimació dels casos que poden sorgir.

L´any passat, 59 persones es van beneficiar dels òrgans extrets al Trueta, amb un total de 18 donants. El 2016, 68 pacients de Girona s'han sotmès a un trasplantament –la majoria de ronyó i de fetge- i 76 persones més estan en llista d'espera.

L'objectiu de la Regió Sanitària de Girona i l'OCATT és incrementar aquesta xifra i aconseguir que els professionals dels hospitals comarcals, -especialment els dels serveis d'urgències- detectin pacients amb una hemorràgia cerebral massiva i amb una situació clínica irreversible i plantegin a les famílies la possibilitat de la donació. Si els familiars hi estan d'acord, el pacient es traslladaria al Trueta on, després d´un temps d´observació, se li certificaria la mort encefàlica i es procediria a l´extracció dels òrgans.

Per informar als professionals implicats i formar-los en la matèria, des d'aquest dimecres i fins demà el Parc Científic acull el taller 'Desenvolupament d'un model sectorial de coordinació de transplantaments a la Regió Sanitària de Girona a partir dels serveis d'urgències i emergències'.

Durant aquest febrer i el març, es farà una prova pilot amb un seguiment de possibles pacients per tenir una estimació dels casos que poden sorgir al cap de l'any. Un cop finalitzada aquesta fase d´identificació de possibles casos, s´analitzaran les dificultats que hagin aparegut i s´intentaran resoldre per poder començar a implantar el model.

D´altra banda, el projecte també preveu l´organització de l´extracció de teixits i, en especial, de còrnies. En aquest cas, es pretén formar els professionals dels hospitals comarcals en l´extracció de teixits, per tal que siguin autònoms i la puguin fer al seu centre, sense necessitat de traslladar el possible donant. A més, s'està valorant la possibilitat de crear un equip d´extracció de teixit corneal per a la Regió Sanitària Girona.



Només 1% dels morts en un centre hospitalari

A Catalunya, segons la normativa legal actual, poden ser donants aquells pacients que són diagnosticats de mort encefàlica (aturada irreversible de les funcions cerebrals) o bé els que sofreixen una aturada cardíaca controlada dins un centre sanitari, quan la situació també és irreversible (asistòlia controlada). Només un 1% de les persones que han mort en un centre sanitari poden acabar donant els seus òrgans.