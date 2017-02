La Comissió Europea subvenciona un pla per estendre la FP dual a Girona

Un projecte per estendre la Formació Professional dual a les comarques de Girona, una modalitat que inclou pràctiques remunerades en empreses de diferents sectors professionals, ha rebut una subvenció de la Comissió Europea. Es tracta d'una iniciativa impulsada pels instituts Narcís Xifra i Masmitjà, Santa Eugènia i Montilivi –amb el Departament d'Ensenyament– que s'ha proposat arribar al màxim nombre possible de centres, companyies i municipis gironins.

La primera fase contempla un pla de comunicació, difusió i extensió de la FP dual a Girona que està pressupostat en 26.435,70 euros, el 75% dels quals els finança el Programa de subvencions d'iniciatives per promoure el debat i augmentar la sensibilització de les prioritats polítiques de la UE. El 25% restant el cobreixen els instituts, tal com va informar el coordinador del Projecte d'Integració de FP a Girona, Ramon Bover. En la justificació de la concessió de l'ajut de la Comissió Europea es remarca que afavoreix la transició dels estudiants al món laboral.

Tot i que la iniciativa sorgeix dels tres instituts que imparteixen FP dual a la ciutat de Girona –liderats pel Narcís Xifra–, Ramon Bover va explicar que seran «més agosarats» i, després de la primera fase de difusió que s'allargarà un any, es crearà un grup de treball que aglutini centres i zones per poder oferir tots els cicles formatius que necessiti cada empresa. Els promotors del projecte, que planifiquen el treball a anys vista, es reuniran amb la patronal i les Cambres de Comerç.

El director de l'institut Montilivi, Rubén Pino, va destacar la importància estratègica de la Formació Professional dual per combatre l'atur juvenil, ja que s'està demostrant com una bona via perquè els joves es quedin a les empreses on han fet pràctiques durant el cicle formatiu. I no només empreses perquè, com va explicar Pino, el perfil d'alumnes que prepara el seu cicle de grau superior d'Assistència a la Direcció interessa diferents ajuntaments de les comarques gironines.



Persones formades

El director del Montilivi va destacar que «vivim un moment de creixement exponencial de la modalitat de FP dual als instituts gironins i participar en aquests projectes amplia les possibilitats d'arribar a més empreses, tot i que ara ja són elles les que es dirigeixen als centres» –va apuntar. En la seva opinió, això es deu al major coneixement d'aquesta opció, tant per part de l'alumnat com de les companyies; i que aquestes «perceben els centres com un lloc on poden trobar persones formades».