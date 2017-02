El Consorci de la Costa Brava atribueix les «mancances» a la falta de personal

El president del Consorci de la Costa Brava (CCB), Carles Pàramo, ha valorat que les «mancances» comptables i de gestió detectades per una auditoria, que enumera fins a 26 incompliments, es deuen a la falta de personal de l'ens. Es tracta de la mateixa justificació que també es fa servir en diferents punts del pla d'acció que el ple de l'entitat ha aprovat aquest dijous. Tot i que Pàramo no ha volgut parlar d'irregularitats, ha admès que el CCB ha canviat algunes de les actuacions que qüestiona l'auditoria (que fiscalitza els comptes de l'any 2014 de l'ens). Així, ha apostat per duplicar la plantilla de l'entitat, ja que ha considerat que la situació actual –amb 11 treballadors– és «d'alerta màxima». Pàramo ha argumentat que per corregir els incompliments detectats per l'auditoria i per poder executar els projectes de futur del CCB cal augmentar el nombre d'empleats. Ha assegurat que amb la plantilla actual només es pot garantir el manteniment del sistema «amb nivells de qualitat dubtosos».

El pla d'acció que han avalat els representants de l'ens –format per la Diputació de Girona i 27 municipis del litoral gironí– concreta quines mesures s'han pres per resoldre els 26 incompliments que detecta l'auditoria. Pàramo ha reconegut que l'entitat hauria pogut ser «més diligent» a l'hora de respondre les observacions de l'informe, perquè el CCB no va presentar al·legacions a l'auditoria (dins el termini establert). En canvi, ara el pla d'acció analitza els diferents punts. Una de les mesures que l'ens ha aplicat és que, des del maig de l'any passat, licita els contractes menors, ja que ha remarcat que des de llavors disposa d'un tècnic d'administració general (una plaça que, segons Pàramo, havia estat sense ocupar més d'un any).

El pla d'acció també dóna resposta a la falta de pressupostos de les dues empreses mixtes que pengen de l'entitat, Emacbsa i Abastem. En el cas d'Emacbsa, el CCB ha justificat que no es va presentar el pressupost del servei del 2014 «davant la incertesa de l'atribució de fons per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)». Ha afegit que des d'aleshores –el 2015 i el 2016– s'ha aprovat el pressupost del servei «amb regularitat i continuïtat». En el cas d'Abastem, l'ens ha argumentat que des del 2016 «es requereix» que es formalitzi la comunicació del pressupost anual (que ara s'ha presentat). Un dels punts de l'auditoria estableix que Emacbsa i Abastem han d'assumir les despeses del manteniment de les instal·lacions, mentre que el CCB ha de pagar les millores. Tot i això, l'informe alerta que no es pot verificar si les despeses del 2014 corresponien al manteniment o a les millores. El pla d'acció ha apuntat que aquesta incidència s'ha resolt demanant finançament extraordinari a l'ACA, perquè les actuacions del manteniment a les instal·lacions «depassen» l'objecte del contracte amb les empreses mixtes.

Pel que fa a les inversions del 2014, que segons l'auditoria no es van efectuar, el CCB ha admès que no es van fer «per manca» de recursos humans. Un altre dels punts fa referència als lloguers dels locals que utilitzen Emacbsa i Abastem, ja que l'informe subratlla que les empreses no paguen per als espais. El pla d'acció ha exposat que això s'ha resolt incorporant els lloguers com a despesa o reclamant el cost dels espais. Segons Pàramo, la suma dels diferents imports ha ascendit als 60.000 euros. Finalment, l'auditoria assenyala que Emacbsa i Abastem no han aportat uns préstecs de 3 milions d'euros i d'1,5 milions, respectivament. Pàramo ha al·legat, com s'ha justificat al pla d'acció, que els índexs de referència dels préstecs corresponien al 2006 i al 2009. «En el moment d'utilitzar-los, perdíem diners», ha argumentat, perquè ha afegit que el CCB s'hauria gastat més de 170.000 euros en interessos. Així, Pàramo ha explicat que la mateixa entitat va finançar les inversions atribuïdes als préstecs.



«Debat jurídic»

El president del CCB ha considerat que les «mancances» detectades per l'auditoria formen part d'un «debat jurídic» i de quina és la relació amb les empreses mixtes. Pàramo ha remarcat que els informes que havia fet l'anterior gerent de l'ens avalen el funcionament de l'entitat. «No hi ha res estrany», ha valorat Pàramo, que ha sentenciat: «Uns ho interpreten d'una manera i els altres d'una altra». També ha subratllat que el CCB disposa actualment d'un romanent de tresoreria «important», tot i que ha reconegut que l'ACA deu prop de mig milió d'euros a l'ens. Sobre la necessitat d'augmentar la plantilla, Pàramo ha apuntat que la idea seria passar dels 11 treballadors als 23 o 24. Ha afegit que el creixement del nombre d'empleats «no és un problema de diners», sinó de la legislació actual (que no ho permet).

Pels que fa als projectes de futur de l'entitat, ha avançat que un objectiu a mitjà termini, en un màxim de sis anys, és tenir una canonada unificada de nord a sud de la Costa Brava. La finalitat és connectar les tres conques –la Muga, el Ter i el Tordera– per poder fer front a una situació d'emergència d'aigua. Una altra obra prioritària, en un termini màxim de tres anys, és la construcció de les connexions de l'Escala i de Torroella de Montgrí-l'Estartit amb la zona centre. També incorporar el servei d'abastament a Colera, Portbou, Port de la Selva i Selva de Mar a la zona nord, així com Blanes a la zona sud.