Suspenen de sou i feina la mossa que insultava Puigdemont a Facebook

Sí. Era cert que darrere del perfil de Facebook d'«Inma Cocolea» hi havia una mossa d'esquadra amb rang i destinada a la sala regional de control de Girona que es va encebar amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont -qui és també el seu màxim responsable- a força d'insults feridors i facilitant informació que, si bé no és secreta, és discreta per raons de seguretat. La policia autonòmica en qüestió va compartir al seu perfil un enllaç de Convivència Cívica Catalana en el qual es responsabilitzava Puigdemont i la CUP de la pèrdua de deducció per habitatge i que acompanyava amb un comentari despectiu que feia extensiu als «mamons catalanistes de merda».

Els seus insults i el desig que Pugidemont es «pugui morir de gana» van alertar a la Divisió d'Afers Interns del cos a principis de gener, quan alguns usuaris de xarxes socials van posar l'assumpte en coneixement dels Mossos d'Esquadra a través del seu compte oficial de Twitter. Fins i tot algun va incorporar en les seves piulades al Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil perquè consideressin denunciada l'autora de tal violència verbal contra el president.

Diari de Girona va treure a la llum l'assumpte el dia de Reis però la versió oficial del cos en aquell moment era que s'estava investigant si el perfil de Facebook corresponia realment a una mossa d'esquadra i, si així era el cas, comprovar que el compte no havia estat hackejat. Ara, des de l'oficina del portaveu confirmen que es tracta d'una agent que ha quedat suspesa de les seves funcions i sense sou, encara que no ha estat expulsada del cos perquè l'expedient disciplinari està en tràmit, cosa que obliga a dur la investigació amb discreció.

El fet que no es tractés d'una agent rasa i estigués destinada a la sala regional de control afegeix gravetat a l'assumpte atès que tenia menys restriccions per accedir a determinada informació sensible que solament és accessible a partir de determinats rangs.



Les reaccions

La publicació dels insults a Puigdemont va ser la darrera que va realitzar amb el seu perfil de Facebook obert. Va ser el 22 de desembre a les 21.09 hores i es tractava d'un comentari a una notícia de Convivència Cívica Catalana que havia compartit al seu mur de la xarxa social i en el qual aprofitava per carregar contra els independentistes i demanava l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per engegar «a la merda la puta autonomia aquesta».

Les reaccions no es van fer esperar. Alguns van tenir la possibilitat d'interpel·lar-la directament al seu perfil abans que el tanqués però altres internautes que van assabentar-se d'aquesta situació quan va aparèixer publicada van reaccionar directament des dels seus perfils de Twitter per preguntar als Mossos d'Esquadra quines mesures pretenien prendre. Altres van emmarcar l'assumpte en un exercici de llibertat d'expressió.

La crítica insultant que va exposar al seu compte no va ser fruit d'un moment puntual ja que en el perfil d'aquesta agent, que assegurava a la seva biografia estar treballant de «chupatintas» a la Generalitat, eren nombrosos els comentaris d'aquest estil, especialment quan tractava de temes relacionats amb el procés independentista.