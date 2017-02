El vol amb Moscou es mantindrà després de portar 20.500 passatgers

L'aeroport de Girona-Costa Brava mantindrà el vol amb Moscou aquest estiu. L'aerolínia que l'ofereix, Pobeda Airlines, ja ha posat a la venda tots els bitllets d'aquí fins a finals d'octubre. Els vols s'enllacen amb els que la companyia russa ja havia programat fins al mes de març.

D'aquesta manera, Pobeda Airlines seguirà apostant per la base aèria de Vilobí d'Onyar almenys fins que acabi la temporada alta. Oferirà connexions amb la capital russa els dijous i els diumenges de cada setmana amb preus que van des dels 40 euros (els mesos de primavera) fins els 200 euros al pic de l'estiu. El trajecte aproximat entre Girona i Moscou és de quatre hores.

Pobeda Airlines és la filial low cost d'Aeroflot, la companyia aèria estatal russa. El maig passat la Generalitat va anunciar per sorpresa que aquesta aerolínia recuperaria la connexió entre Girona i Moscou, perduda dos anys abans.

Segons les estadístiques d'AENA, Pobeda va transportar 20.545 passatgers del juny al desembre de 2016, la major part d'ells provinents de la Federació Russa.

Inicialment només havia de cobrir la temporada alta, però els bons números dels mesos estiuencs, en els quals la companyia va registrar més de 3.000 usuaris per mes, van fer que els seus responsables decidissin allargar les seves operacions durant l'hivern. Un fet insòlit en els últims anys a Vilobí d'Onyar,on només Ryanair ha mantingut vols en temporada baixa.

Amb tot, durant l'hivern Pobeda no ha perdut pistonada. Lluny de reduir el nombre d'usuaris, durant el novembre i el desembre l'aerolínia va mantenir i fins i tot superar el nombre de passatgers que portava a l'estiu.

La decisió de revalidar les seves operacions amb Girona convertiran Pobeda Airlines en una de les principals companyies de l'aeroport, juntament amb Ryanair, Jet2, Transavia i Thomson Airlines.



Més passatgers que abans

També mantindran estable un vol que a Girona ha aparegut i desaparegut en diverses ocasions. L'anterior etapa del vol amb Moscou va anar del 2011 al 2013 de la mà de Transaero. Llavors aquesta aerolínia era la segona companyia de Rússia pel que fa al nombre de viatgers, i va operar a l'aeroport gironí amb un o dos vols setmanals, depenent de l'any.

Tanmateix, els seus registres queden força lluny dels que està fent Pobeda. En tot el 2012 per exemple, Transaero només va transportar 2.900 passatgers, unes xifres similars a les del 2011. El 2013 va renunciar a la seva connexió amb Vilobí, i dos anys després l'empresa es va dissoldre per problemes econòmics. Posteriorment, la companyia va ser absorbida per Aeroflot, que és la que actualment ha reobert aquesta ruta amb a través de la seva filial.

L'aerolínia enllaça Girona amb l'Aeroport Internacional de Vnukovo, situat a 28 quilòmeters al sud-oest del centre de Moscou. És la base aèria més antiga de Rússia i una de les tres que actualment està en actiu. Construïda l'any 1937 sota la Unió Soviètica de Stalin per descongestionar el que llavors era l'aeroport de Jodynka, no va ser inaugurada oficialment fins l'1 de juliol de 1941.