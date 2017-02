Aquest any es diagnosticaran 4.008 nous casos de càncer a les comarques gironines

Aquest any es diagnosticaran uns 4.008 casos nous de càncer a les comarques gironines. D'aquests, més de la meitat, el 61%, seran en homes i el 39%, en dones. És una de les principals conclusions del CanGir, l'estudi de la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de l'ICO Girona i del Pla Director d'Oncologia del Departament de Salut que recull informació del càncer a Girona i permet fer un seguiment i una planificació de les estratègies a seguir contra la malaltia.

La darrera edició de l'estudi recull les dades dels anys 2010-2012 i estimacions d'incidència i mortalitat fins al 2017, en què es percep un increment de nous diagnòstics, ja que per exemple el 2007 van ser 3.436 els tumors diagnosticats a Girona i el 2012, 3.687. El doctor Àngel Izquierdo, coordinador del Registre del Càncer de Girona, destaca que l'augment de casos que s'estima pel 2017 està directament relacionat amb l'envelliment de la població, perquè "el càncer és una malaltia directament relacionada amb l'edat". I és el 62% de la incidència es donarà en edats superiors als 65 anys i serà més freqüent en homes que en dones.

El càncer de còlon i recte serà la neoplàsia maligna més freqüent, amb 606 casos, seguit del càncer de pròstata, 476 casos; el càncer de mama, amb 438 casos i el de pulmó, amb 416 casos. El doctor Izquierdo, que ha presentat aquest matí el CanGir coincidint amb la commemoració demà del Dia Mundial contra el Càncer, destaca la tendència a l'alça del càncer de pulmó en dones a causa del tabac, mentre que baixa en els homes. Pel que fa a la mortalitat, els tumors pulmonars seran els més letals tant en homes com en dones, i causaran 306 morts, prop d'un 20% de les defuncions per culpa del càncer a la demarcació.

L'estadística relacionada amb la supervivència també ha millorat, segons el CanGir. Les dades, que prenen com a referència la supervivència passats cinc anys pels pacients gironins diagnosticats entre el 2005 i el 2007 se situa en el 53,7% per als homes i del 63,5% per a les dones. En aquest sentit, el representant del Departament de Salut a Girona, el doctor Miquel Carreras, ha destacat que mentre la incidència del càncer es manté estable, la mortalitat s'ha reduït en els darrers anys, en part, gràcies a una aposta clara de la Generalitat per l'activitat preventiva, amb elements com el diagnòstic ràpid o els plans de detecció precoç de càncer de mama i colorrectal.

Des de l'ICO i l'hospital Josep Trueta ja estan treballant en les necessitats per assistir l'increment de casos previst pels pròxims anys. El director assistencial de l'ICO Girona, el doctor David Gallardo, ha recordat avui que hi ha prevista una ampliació de l'hospital de dia del Trueta per a incrementar de 25 a 45 els punts per a administrar tractament de quimioteràpia. El projecte d'aquesta reforma, que va lligada a l'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital, es licitarà aviat.