La CUP critica que el Consorci de la Costa Brava «s'excusi» amb la falta de personal

El grup de la CUP a la Diputació de Girona ha valorat aquest divendres el pla d'acció que el Consorci de la Costa Brava (CCB) va aprovar ahir per resoldre els 26 incompliments detectats per una auditoria. La formació ha criticat que la direcció d'aquest ens «s'excusi» amb la falta de personal de l'entitat, ja que el president del CCB, Carles Pàramo, va assegurar que les «mancances» comptables i de gestió que enumera l'auditoria es deuen a la necessitat d'ampliar la plantilla. La CUP ha considerat que el pla d'acció de l'ens «arriba inexplicablement tard» i «malament», a part que ha lamentat que «continuï sense quedar clar» qui ha d'assumir les despeses del manteniment i les inversions del servei.

De fet, la formació ha recordat que l'anunci de les «millores» de l'entitat s'ha anunciat dos mesos després que la CUP publiqués el text íntegre d'aquesta auditoria (que fiscalitza els comptes de l'any 2014). Així, el grup «ha celebrat la voluntat de revertir algunes de les irregularitats del CCB», tot i que ha atribuït els errors de gestió «a la falta de control polític». També el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, ha qüestionat que Pàramo atribuís els incompliments a la falta de personal. «Aquestes excuses costen de creure i més si tenim en compte que el CCB mou anualment més de 18 milions d´euros de pressupost», ha afegit Salellas, que ha subratllat que «alguna responsabilitat han de tenir els directius i representants polítics que gestionen el Consorci, que cobren al voltant de 300.000 euros anuals en sous i dietes».



«Si no se solucionen els dèficits de la plantilla, plegaré»

Pel que fa a les mesures del pla d'acció, la formació ha criticat que «fins ara» l'ens no hagi reclamat a les empreses mixtes el pagament dels serveis que utilitzen o que «continuï sense quedar clar» qui ha d´assumir les despeses del servei de l´aigua. Per això, la CUP ha tornat a demanar «la urgència» de tenir un debat sobre com les administracions han de prestar serveis públics essencials per la població, com el de l´aigua. En paral·lel, Pàramo ha avisat aquest divendres, en una entrevista a Ràdio Capital de l'Empordà, que «si no se solucionen els dèficits de la plantilla», es planteja deixar la direcció. Pàramo va afirmar ahir que amb la plantilla actual la situació és «d'alerta màxima», perquè només es pot garantir el manteniment del sistema «amb nivells de qualitat dubtosos». Per això, va apuntar que la idea seria passar dels 11 treballadors als 23 o 24.