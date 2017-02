Deneguen tornar la categoria salarial als conductors d´ambulància

Els conductors d'ambulància de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) que estan cobrant com a porta-lliteres no recuperaran el sou que tenien abans. La titular del Jutjat Social número 2 s'ha oposat a retornar les categories laborals als demandants que havien denunciat haver acceptat la rebaixa de categoria i els canvis de destí per les pressions de l'empresa. L'advocat dels treballadors, Lluís Abelenda, havia sol·licitat que, de manera cautelar, se suspenguessin els canvis realitzats per l'empresa fins que s'hagi resolt el conflicte judicialment.

La titular del Jutjat Social número 2 entén que, en principi, sembla que no s'ha coaccionat el comitè en el procés de negociació col.lectiva i al·lega que «existeix, com a mínim indiciàriament, una causa organitzava que justificaria» els canvis de calendari, categoria laboral i mobilitat geogràfica adoptats per l'empresa adjudicatària. La jutgessa ha donat per vàlid el preacord dels treballadors encara que aquest no s'hagi ratificat i creu que de revocar els canvis podria quedar compromesa la prestació del servei.

De totes maneres, la jutgessa indica que la majoria dels perjudicis que es causarien als treballadors serien de naturalesa econòmica i, per tant, indemnitzables.

L'advocat de la setantena de treballadors que van demandar l'empresa es mostra rotundament disconforme amb la resolució judicial i anuncia que la recorrerà perquè, a banda que és «massa escueta» tampoc «fa referència a cap document aportat pels treballadors, no valora les proves aportades» i només té en compte «el preacord del sindicat amb l'empresa durant el procediment de negociació colectiva».

Abelenda assegura que la sentència «podria esdevenir nul·la» per «incongruència» i perquè «no resol tots els elements sol·licitats en la demanda de mesures cautelars» com, per exemple, la suposada vulneració de drets fonamentals.