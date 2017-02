L'Ajuntament d'Olot ha tornat a demanar el solar de la Farinera

L'Ajuntament d'Olot ha tornat a demanar la cessió temporal del solar de la Farinera, al final del carrer Fontanella. La idea és fer-hi uns aparcaments provisionals.

El solar va ser cedit al 2011 a la Seguretat Social per fer-hi un edifici, però no l'ha fet. Fa uns 2 anys, l'Ajuntament va demanar la cessió per fer-hi aparcaments, però li van denegar.

Ara, hi ha tornat i li han respost de paraula que presenti la documentació per la cessió.

Això no obstant, la Seguretat Social no ha renunciat a construir-hi l'edifici.