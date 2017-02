L'Associació d'Agents Rurals es persona contra l'acusat d'amenaçar-los de Sils

L'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) s'ha personat com a acusació particular en el cas del criador de gossos potencialment perillosos detingut al gener pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'amenaces de mort a efectius d'aquest col·lectiu.

"Us tindré preparat un pijama de pi i no és una amenaça: és una previsió", va escriure el processat en el seu perfil en una xarxa social, al costat d'una altra sèrie de comentaris en la mateixa línia.

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Girona, que s'ha fet càrrec del cas, l'ha tramitat com un procediment per delictes lleus, però l'ASPARC entén que podria tractar-se d'un delicte d'amenaces a un col·lectiu professional recollit a l'article 170.1 del codi penal.

Per aquest motiu, el lletrat de l'associació, Albert Requena, té previst impugnar l'acte d'incoació del procediment per sol·licitar que s'obrin diligències prèvies i es consideri que realment es tracta d'un delicte més greu.

El passat 24 de gener, els Mossos van detenir Jordi B.N. a casa de la seva parella a Blanes després que escrivís en la pàgina que l'ASPARC té en una xarxa social diversos comentaris que amenaçaven de mort els agents en resposta a la publicació de l'assassinat de dos d'ells a Aspa (Segrià).

Després de prendre-li declaració sota l'acusació d'un delicte d'amenaces, la detenció es va deixar sense efecte a l'espera de la citació judicial.

El criador havia estat denunciat el maig passat pels Agents Rurals per cria il·legal de gossos i maltractament animal i, al juny i octubre, li van ser confiscats de les instal·lacions que té a Sils dotze exemplars de raça potencialment perillosa, 'bullmastiffs'.