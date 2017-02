Disset persones ateses pel SEM en l'incendi d'un pis de Castellfollit de la Roca

Incendi en un bloc de pisos de Castellfollit de la Roca amb 17 persones ateses pel SEM. I nou d'elles han necessitat ésser traslladades a l'hospital per inhalació de fum.

Un dels ferits, un home de 71 anys, ho és de caràcter greu i la resta, de poca gravetat, segons el SEM.

El foc s'ha declarat pels volts de la una de la matinada en un habitatge del primer pis, el qual ha quedat totalment cremat per causes que es desconeixen.

Els Bombers s'han desplaçat fins a la plaça de les Filadores amb vuit dotacions a lloc i han trobat que la gent estava confinada a dins de casa seva.

Fins al voltant de les dues no han donat per controlat l'incendi, que ha deixat molt de fum i sutge a la resta de pisos. El bloc té un soterrani i tres plantes. El soterrani no s'ha vist afectat pel fet.

Cap a les dues, la gent confinada ha pogut anar sortint de casa i el SEM ha pogut atendre 17 persones. En total fins a nou persones que s'han traslladat a diversos hospitals.

Tres persones a l'hospital comarcal de Palamós, cinc al d'Olot i una al Trueta. Segons el SEM un home de 71 anys ha resultat ferit greu i la resta de persones -set adults i un menor- ho són de poca gravetat.

El SEM ha mobilitzat fins a vuit ambulàncies en aquest servei.

A causa de l'incendi hi ha hagut un grup de veïns que no han pogut passar la nit a casa i l'ajuntament de Castellfollit està recol·locant els veïns que no podran tornar a casa seva.

Els habitatges, on hi ha el pis afectat i la planta de sobre no s´hi pot accedir de moment fins que els Mossos no ho autoritzin en base dels informes dels tècnics que estan estudiant l´estructura.

Els pisos són de lloguer social i bàsicament hi viu gent gran i gent derivada de serveis socials. L´origen del foc està al pis i hi vivia un home sol.

De fet, els Mossos investiguen l´origen del foc, que es troba al primer quarta, on vivia un home sol.

Es tracta del veí de 71 anys, que es troba greu a l'hospital Trueta.