Recolliran els recursos per a malalts de càncer en un mapa

La Universitat de Girona i la Fundació Oncolliga Girona s'han aliat per detectar les necessitats dels malalts de càncer i plasmar en un mapa els recursos que hi ha al territori per ajudar-los a guanyar autonomia en el procés de malaltia. Les dues institucions han començat a treballar plegades per elaborar un mapa de recursos per a afectats i cuidadors, una iniciativa que neix arran d'un estudi conjunt que es va presentar ahir en una taula rodona a la Facultat de Medicina i Infermeria de la UdG com a preludi del Dia Mundial del Càncer, que és demà.

L'estudi, elaborat pel Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la UdG i l'Oncolliga, ha comptat amb la participació d'un centenar de persones d'arreu de la demarcació. L'objectiu era identificar els recursos que els afectats i els cuidadors perceben com a necessaris per al seu apoderament en la gestió de la malaltia, i que poden anar des dels bancs de materials al suport psicològic, l'assessorament legal o el transport, per exemple.

Segons els seus responsables, l'apoderament està guanyant preeminència en l'atenció a la salut, com un factor clau per incrementar l'autonomia i l'autogestió del malalt, ja que és un procés que focalitza l'atenció en la persona. L'apoderament del pacient i dels seus cuidadors, afirmen, pot contribuir a millorar el control sobre la seva pròpia salut i els hàbits saludables i estils de vida.

Un cop identificades les necessitats, els responsables de l'estudi volen oferir ara als malalts un mapa exhastiu dels recursos de què disposen, i que, alhora, servirà per detectar mancances al territori.per començar a recollir dades, la Fundació Oncolliga ja ha començat a organitzar reunions amb les responsables de les diferents delegacions que l'entitat té a cada comarca. «Els nostres delegats són grans coneixedors del territori i poden aportar informació molt útil, que després es complementarà amb la que es pugui obtenir directament des de les institucions locals, comarcals i provincials», ha explicat la presidenta de la Fundació, Lluïsa Ferrer.

Les activitats organitzades amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer continuen fins diumenge. Avui i demà tindrà lloc la campanya «Posem-li pebrots al càncer», impulsada per la Federació d'Entitats contra el Càncer i els establiments Condis. La campanya, en què participen 17 establiments gironins de la cadena, consisteix en la venda de bosses amb dos pebrots, un de verd i un de vermell, a canvi del preu simbòlic d'1,5 euros. Per últim, el diumenge tindrà lloc la tercera cursa solidària Run4Cancer, que se celebrarà simultàniament en vuit poblacions gironines.