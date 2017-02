Vuit propostes per aquest cap de setmana a les comarques gironines

1 Política o violència a La Planeta

Dissabte a les 21 h i diumenge a les 19 h, la sala La Planeta de Girona acull la representació de l´espectacle "Realpolitik" de la companyia l´Enjòlit. Una farsa sobre un grup de gent que descobreix que donar una bufetada a determinades persones que s´aprofiten del poder ajuda a millorar la realitat que els envolta. Una obra, escrita per Elies Barberà i Carles Fernández per a Teatre de l´Enjòlit, que convida el públic a reflexionar sobre la violència.



2 La màgia del Mag Lari a Salt

Dissabte, a les 17 h i a les 20 h, al Teatre de Salt, el Mag Lari presenta l´espectacle «Lari Poppins». Una proposta que no té res a veure amb la famosa pel·lícula de Disney, però que hi té alguna cosa a veure. Per primera vegada el Mag Lari confessa: «Mary Poppins és la meva mare, per això faig màgia!». L´espectacle forma part del cicle de programació cultural Escenaris 2017.

3 Punk-rock a Palafrugell

Els palafrugellencs Band Mongos, els ganxons Bullitt i els gironins Sinopsis Mort són els tres grups que actuen dissabte, a partir de les 21 h als Ametllers de Palafrugell, en el marc de les Setmanes Joves. Els primers presentaran en viu el seu nou treball, "Shoot the bullet" (Bcore, 2016), els segons repassaran en bona part el seu celebrat últim disc, "Sparks" (2015) i els tercers mostraran tot el potencial del seu directe, malgrat no tenir encara cap treball enregistrat.



4 El Firestoc de Banyoles

Dissabte i diumenge, se celebra la 20a edició del Firestoc, a Banyoles. Com cada any en el període de rebaixes d´hivern, el pavelló de la Draga hi podreu trobar tot tipus de productes al millor preu oferts per comerciants de Banyoles i de les comarques gironines. Els visitants podran gaudir, durant aquests dos dies de les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre, de diferents productes i ofertes que ofereixen 43 expositors, que omplen 58 espais o estands.



5 Fira del Farro a la Vall de Bianya

El farro és un dels plats tradicionals de la cuina garrotxina que aprofita el brou bufat per bullir la farina blanca de blat de moro. La Vall de Bianya és encara un territori on es conrea aquest cereal. La història del farro està molt relacionada amb el municipi. Per aquest motiu, des de fa uns anys, se celebra la Fira del Farro, que enguany tindrà lloc dissabte i diumenge, amb un programa d´activitats per a tots els públics.



6 Marxes contra el càncer

Diumenge, a partir de les 10 del matí a Girona, Riudellots de la Selva, Porqueres, Olot, Palafrugell, Planoles, Figueres, Salt i Tossa de Mar, tercera edició del Run4Cancer, un esdeveniment esportiu i solidari organitzat per la Fundació Oncolliga Girona que té la peculiaritat de ser l´única cursa d´aquestes característiques que se celebra en set comarques diferents de la demarcació al mateix temps, amb recorreguts de 5 i 10 quilòmetres.



7 La vida i l'amor, a Bescanó

Diumenge a les 18 h al Teatre de Bescanó, representació de l´espectacle teatral «Guillermu's Girls and Love», a càrrec de Safareig i La Perduda. Una petita reflexió sobre el teatre, l'amor i la vida, a través del testimoni de quatre drag queens que faran riure i plorar a partir de les seves misèries, les seves alegries i sempre amb Shakespeare de fons.

8. La GiOrquestra està d'aniversari

La Sala Montsalvatge de l´Auditori de Girona acollirà diumenge, a les 19 h, el concert especial de la GIOrquestra, amb motiu del seu cinquè aniversari. En aquest concert, la GIO proposa dos obres mestres de Beethoven i Txaikovski, al costat de l´estrena de "Núria" d´Albert Guinovart, un poema simfònic que homenatja a totes aquelles persones que s´han vist obligades a conviure amb el càncer.