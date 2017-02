Alerten del risc de despreniment d´unes làmines en mal estat als finestrals de l´edifici del Josep Trueta

El sindicat Comissions Obreres de l'hospital Josep Trueta ha alertat del mal estat en què es troben les làmines que hi ha als finestrals dels primers pisos de l'edifici del centre sanitari de Girona. CCOO assegura que s'ha queixat a la direcció de l'hospital del risc de despreniment que presenten les làmines, que regulen l'entrada de llum directa i mantenen la temperatura interior, i que ja hi ha hagut algun ensurt en aquest sentit. Segons la portaveu de CCOO al Trueta, Maria Àngels Rodríguez, una de les làmines ha estat a punt de fer mal a una professional del centre en caure-li a prop, i una altra va trencar el parabrisa d'un cotxe.

Rodríguez afegeix, a més, que hi ha un informe de la Unitat Bàsica de Prevenció de l'ICS que també avisa del perill que suposa i recomana renovar els elements.

Per la seva banda, la direcció del centre reconeix que algunes de les làmines s'han anat fent malbé a causa de les inclemències del temps, però que es revisen periòdicament. A finals d'any, es va comprovar l'estat de tots els elements, es van enretirar les làmines que estaven en més mal estat i es va revisar el sistema de fixació per garantir que estiguessin ben collades.

Des de l'hospital indiquen que el recanvi de les lamel·les té un cost de 250.000 euros, import que està contemplat com una de les necessitats d'inversió del Trueta. Mentre no es faci la inversió, el centre té previst instal·lar en els propers dies unes xarxes protectores a tots els finestrals per evitar que es pugui despendre algun altre element i evitar així que hi hagi algun ensurt.