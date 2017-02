Banyoles instal·larà nous lavabos públics i adaptats a la plaça de les Monges

Banyoles tindrà nous lavabos públics a finals de març que s'ubicaran a la plaça de les Monges de Banyoles, al centre de la ciutat. Amb aquesta acció se substituiran els lavabos de la plaça dels Turers, que es van tancar fa més de dos anys a causa de diversos problemes de funcionament i d'olors.

Oberts les 24 hores, els nous banys públics no seran d'obra sinó que consistiran en un mòdul prefabricat de color blau, instal·lat a peu de carrer, a diferència de les escales que baixaven al subsòl de la plaça dels Turers. Els nous lavabos també seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i tindran serveis separats per a homes i dones. El regidor de Via Pública de Banyoles, Lluís Costabella, va explicar que «els treballs tindran un cost de 33.000 euros, 20.500 dels quals seran per l'adjudicació del mòdul prefabricat i la resta, per l'obra pública d'adaptació de la zona i les instal·lacions.