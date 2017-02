La campanya Casa nostra, casa vostra defensa els drets dels refugiats a Girona

Les tanques que barren el pas de les persones refugiades a Europa s'han tirat a terra aquest dissabte a Girona, de manera simbòlica, en l´acte central de la recollida de signatures a favor del manifest de la campanya Casa nostra, casa vostra. «Avui tenim l´oportunitat de tirar a terra la tanca i trobar, a l´altre costat, el que és diferent. La tanca ha de desaparèixer, entre tots ho podem fer», va afirmar una integrant de la plataforma Girona Acull, Flora Ridaura, abans d´animar els assistents a destruir una reixa que, a la rambla de la Llibertat, era de paper.

Amb el lema Volem acollir, aquest cap de setmana Casa nostra, casa vostra impulsa una recollida de firmes arreu de Catalunya. A Girona, s'ha escenificat el drama de la migració homenatjant les 15 persones que el febrer de 2014 van morir mentre intentaven creuar la frontera entre el Marroc i Ceuta, davant la platja del Tarajal; allà, van rebre atacs amb boles de goma i pots de fum per part de la Guàrdia Civil. Pancartes amb els seus noms, dits un a un quan se'n coneixia la identitat, plantades «en la terra d´on venim i on tornem» –va dir Ridaura– al costat d´una flor, han servit com a mostra de respecte i recordatori.

D´aquesta manera, la reivindicació gironina s'ha centrat en assenyalar les responsabilitats de l´Estat a la frontera sud d´Europa. I la veu s'ha donat a la Maite, una dona procedent de Costa d´Ivori que ha estat l'encarregada de llegir el manifest «No oblidem la frontera sud», que denuncia l´acord de la Unió Europea amb Turquia i les agressions patides pels refugiats a Grècia, Hongria o Ceuta, entre d'altres. Respecte Espanya, el text afirma que es presenta com un «exemple per a la majoria d´estats que intenten frenar la immigració». La intervenció es va tancar amb una crida a reconèixer el drets dels migrants i a reclamar vies segures per evitar que es produeixin més morts.

L´acció de Casa nostra, casa vostra va congregar persones del món de la cultura com l´actor Martí Peraferrer, el músic Josep Thió, el rector de la Universitat de Girona, Sergi Bonet, el pedagog Mon Marquès, el cuiner Joan Roca, l´activista cultural Guillem Terribas i representants sindicals i de diferents confessions religioses, entre d´altres. A part de Girona –on fins l´1 del migdia s´havien superat les 400 signatures–, també es van recollir firmes i es van organitzar actes informatius i de sensibilització a Lloret de Mar, Cassà de la Selva, Banyoles, Portbou i Sant Julià de Ramis.