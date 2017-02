Si jo fos tu, Marta, trucaria a Barcelona

Quan les darreres eleccions municipals, l'alcaldessa Marta Felip va sortir de casa amb 6.148 vots i 12 regidors, però, al cap de poques hores, hi tornava amb només 4.015 vots i 7 regidors. La factura pagada per la seva incompetència política, suficientment coneguda llavors, va ser d'exactament 2.133 vots i 5 regidors; és a dir, gairebé un terç dels votants de CiU la varen abandonar i la majoria absoluta heretada de l'alcalde Santi Vila se li esfumà.

Pactà amb el PSC d'en Pere Casellas, però no amb ERC, formació política que arribarà més aviat que tard a l'Alcaldia i, com que els regidors d'UDC, Manel Toro i Núria Galimany, varen mantenir-se lleials a les sigles per les quals varen arribar a l'Ajuntament, malgrat que, pel camí, CDC trenqués el lligam mantingut durant més de trenta anys, el somriure de «la Marta», segons cartell electoral, tornà a regentar l'Ajuntament de Figueres. Les flors i les violes hi tornaren de nou. Treva, pau i glòria.

Però de somriures no es viu en la gestió de la cosa pública. S'ha de tenir talent, ordre mental i horitzó de ciutat. Del no-res només en pot sortir el res de res. I Figueres, capçalera de l'Empordà, tornà a fer figa des de la Casa Consistorial. L'alcalde Vila podia ser un venedor de fum, com més d'un m'ha dit, però no es pot negar que amb ell va retornar l'esperança de la recuperació del temps perdut. Em remeto als resultats electorals que obtingué.

Tanmateix, ofertada una cadira al Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, la il·lusió col·lectiva personalitzada i intransferible va deixar pas a la mediocritat diària de qui fou cridada a substituir el mag. Tot han estat proclames que en fogueres de Sant Joan s'han convertit. De voler liderar el «jo, més» de l'independentisme a enviar l'Exèrcit escales avall. La ciutat més gran de Catalunya sense pla general d'ordenació urbanística actualitzat, bruta i mal endreçada, recargolada per dins, tornava a la decadència, com deixà escrit aquí el periodista Ramon Iglesias, tot emprant altres mots. El seu i el meu son planys d'estima certa per Figueres. Que ningú no s'equivoqui.

Els llums d'emergència es varen encendre. Hi varen contribuir dos articles meus publicats en aquestes pàgines pel juny de l'any passat i la intrèpida resposta de Na Marta dient que qui era jo per parlar de Figueres. Els de dalt, els del mig i els de baix varen concloure, com un servidor l'any 1996 respecte del govern espanyol d'aleshores, que «així no podem seguir». L'elecció d'en Jordi Masquef com a cap local de la «nova Convergència» –el PDeCAT, em sembla que es diu així–, es feu sota comandament a distància. L'únic dèficit que patia el seu competidor, en Josep M. Marcé, era que no pertanyia a la Corporació Municipal i, per tant, no la podia substituir aquest proper mes de maig. No foren demèrits, sinó no trobar-se en el lloc adequat pel moment precís pensat i planificat per portar a terme «la substitució de la substitució».

Després de donar voltes i més voltes sense arribar enlloc i, particularment, de veure Figueres com passava el Nadal amb les escombraries fent ombra a les llums comercials, els socialistes varen decidir replegar-se a l'objecte d'avaluar la situació. Hi tenien tot el dret del món. Però, sense pensar-s'ho dues vegades, l'alcaldessa Felip els cessà. Es tanta la seva incapacitat de comunicació –torna, Santi, torna– que els lleials i ferms regidors d'UDC es varen assabentar per la premsa que Figueres ja no disposava d'un govern estable i que socis seus havien estat foragitats de l'Ajuntament. Han demanat allò que d'existir, existeix, com és la dissolució de CiU i conformar grup municipal propi. Què menys!

En aquest estat de coses, si jo fos tu, Marta, trucaria novament a Barcelona per exclamar-te amb el «papà», però, això sí, dient-li que el mercat de Figueres, el de tota la vida, es fa el dijous i no pas el dissabte, encara que en aquest jorn tingui lloc el «bis». De res, pel consell.