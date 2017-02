El Pla de l'Estany i tres elèctriques s'alien contra la pobresa energètica

El Consell del Pla de l'Estany ha tancat, per tercer any, un acord amb tres empreses elèctriques que operen a la comarca ajudes per a consumidors amb pocs recursos econòmics. Les companyies aportaran 4.000 euros, que es destinaran a cobrir part de la factura dels ciutadans amb dificultats.

L'ens comarcal va informar que aquest acord s'emmarca en el compromís del Servei de Benestar Social del Consell per promoure, orientar i coordinar l'acció social de la comarca. En aquest cas, la finalitat principal de l'entesa entre l'administració i les elèctriques implicades és ajudar les persones i les famílies amb pocs recursos econòmics per fer front comú al problema de la pobresa energètica.

L'acord, que és vigent entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, estableix la cobertura d'una part de la factura per al subministrament d'energia elèctrica als consumidors més necessitats amb un pagament de 4.000 euros, que es farà efectiu en un sol cop el 30 de juny. Aquest fons econòmic es destinarà a atorgar les ajudes amb caràcter finalista per al subministrament elèctric a les famílies de la comarca amb dificultats econòmiques. L'acord amb AgriEnergia, Bassols i Electro Avellana es va signar el 14 de desembre de 2016.

El president del Consell comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, va explicar en declaracions a Ràdio Banyoles que abans de signar el conveni amb les companyies s'havien realitzat entre 200 i 250 talls de subministrament elèctric al mes.

D'altra banda, Xargay va concretar que l'administració també ha programat, amb Càritas i l'ògran de salut pública de la Diputació, Dipsalut, tallers formatius sobre estalvi energètic o com fer petites reparacions.