Les ratxes de vent freguen els 100 km/h a la Garrotxa i la Selva

Les fortes ratxes de vent freguen aquest dissabte els 100 km/h en diverses poblacions de la Garrotxa i la Selva, dues comarques poc habituades al vendaval. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i de les estacions de Meteoclimatic, destaquen registres com els 93 km/h de Sant Feliu de Pallerols, els 90 km/h d´Olot, els 85,7 km/h d´Anglès o els 81 km/h de la Vall d´en Bas. Els Bombers de la Generalitat han fet un total de 16 sortides pel vent, la majoria a la demarcació de Girona per arbres i branques caigudes. De fet, la C-63 ha estat tallada durant unes dues hores al seu pas per Sant Feliu de Pallerols per la caiguda d´un arbre. L´avís de la incidència s´ha rebut a les 07.27 hores al quilòmetre 59 de la C-63, a la zona de l´Estació. Un arbre de grans dimensions ha caigut per la ventada de ponent i ha blocat la circulació de vehicles. Una dotació dels Bombers ha treballat per retirar-lo i la via s´ha pogut reobrir a les 10.05 hores.