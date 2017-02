El tren Barcelona-Portbou pateix 19 dies d´incidències durant el gener

La línia de tren entre Barcelona i Portbou va registrar 19 dies amb almenys una incidència el gener passat. Una cada dos dies del mes, aproximadament, segons dades del servei de Rodalies de la R-11.

Només en 12 jornades totes les freqüències van arribar més o menys a l'hora. En la resta, com a mínim algun dels combois va patir demores a causa d'incidències de caire divers.

El servei de Rodalies està operat per Renfe però és la Generalitat qui en gestiona els horaris i les tarifes. I, per tant, és l'encarregada d'avisar quan hi ha incidències. A banda dels mitjans convencionals, el Govern català fa ús de Twitter per avisar els usuaris sobre l'estat de la línia. I és aquí on es precisen les incidències i els retards.

El compte de Twitter de la R-11 (que cobreix el trajecte entre Barcelona i la frontera francesa) va notificar al llarg del mes passat almenys 31 incidències amb demores, que van afectar un nombre indeterminat de trens durant 19 dies.

La causa més freqüent dels contratemps durant el gener passat va ser el que els responsables de la línia anomenen «incidència tècnica».

Dins d'aquesta categoria genèrica hi ha subcategories que aporten més informació sobre el caire de l'avaria.

Així, en alguns casos la «incidència tècnica» es produeix «a les instal·lacions que afecten el subministrament elèctric», com la qua va interrompre la circulació entre Llançà i Cerbère durant el matí del dia 13 de gener. O la que va obligar a habilitar un servei alternatiu per carretera entre Portbou i Cerbère el 17 de gener.

En d'altres, la «incidència tècnica» té el seu orígen «al mateix tren». El 21 de gener el tren que sortia de Portbou en direcció Barcelona-Sants va haver de finalitzar el seu recorregut a Maçanet-Massanes per aquest motiu. Dos dies més tard, el tren de Barcelona a Cerbère va sortir 15 minuts tard per aquesta mateixa raó.



Llargues demores

Les «incidències tècniques» no són les úniques que van interrompre la normal circulació dels trens de Renfe el mes passat. Moltes vegades, quan la companyia atribueix els problemes a «causes alienes», en realitat es refereix a atropellaments com el del dia 9 de gener a Montcada i Reixach, que va provocar retards de més de 100 minuts al llarg de la tarda a tota la línia. També a «mobilitzacions ciutadanes», com la que hi va haver a la mateixa localitat barcelonina un dia després de l'atropellament mortal.

Gairebé totes aquestes incidències van comportar demores de com a mínim 15 minuts, si bé n'hi ha que superen els 60 minuts. En aquest sentit, al mes de febrer el Twitter de la R-11 ha seguit informant de contratemps. L'últim es va produir ahir quan una incidència va obligar a circular per una sola via el tren de Girona a Flaçà, causant retards de mitja hora.