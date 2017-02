Els Catòlics d´Olot acull un taller del procés participatiu «Un país en comú»

Una dotzena de persones es van reunir ahir als Catòlics d'Olot per tal de debatre sobre el procés participatiu Un país en comú, el pla que vol reunir les confluències d'esquerres en un sol projecte. En la iniciativa hi participen forces com Podem, ICV, EUiA i els Comuns. En el cas d'Olot, el representant d'Olot en Comú, Xavier Garcia, hi era present. També hi havia Jordi Gasulla (Plataforma per la Hipoteca de la Garrotxa), Mercè Traveria (regidora del PSC a Olot), Raül Valls (antiga plataforma Salvem les Valls) o Llorenç Planagumà (cap de la llista electoral de ICV-EUiA).

Segons va explicar una de les organitzadores de la jornada, Marta Sibina, la previsió és que hi hagi 7o actes d'aquest tipus a tot Catalunya. Entre ells, destaca el que faran a Girona el dia 18 de febrer. Sibina va explicar: «El que volem és escoltar la gent, sentir-los parlar amb l'objectiu de millorar els textos presentats pel grup impulsor». La idea és crear un nou espai polític contrari al neoliberalisme.

El procés participatiu ha de culminar en la creació, els propers mesos, d'un nou partit. De moment, a nivell nacional, les cares més visibles del moviment són Xavier Domènech (portaveu de Podem al Congrés de Diputats) i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També hi ha noms com l'economista Arcadi Oliveres, el periodista Josep Maria Balcells i la diputada al Congrés per Podem Lucía Martín.