L'any 2016 es van registrar més de dos incendis al dia en edificis gironins

Els incendis en edificis suposen almenys dues actuacions al dia als Bombers de la Regió d'Emergències de Girona. De fet, durant el 2016, es van superar els dos incendis per dia, que van suposar un total de 768 sortides per als Bombers. Aquesta dada varia molt poc si es compara amb els incendis que van haver de sufocar els Bombers durant l'any anterior, que van ser un total de 782.

Cal destacar, però, que el 2016 es va saldar amb un balanç de zero morts en aquest tipus d'incendis. Es tracta d'una dada positiva si es té en compte que els incendis en les llars gironines s'havien saldat malauradament en els darrers anys amb víctimes mortals. I és que, entre el 2014 i el 2015, fins a sis persones van perdre la vida en incendis d'aquest tipus. L'any més negre va ser el 2014, perquè van donar-se cinc dels casos.

El foc més recent amb conseqüències tràgiques, però, es remunta la nit del 5 de novembre del 2015 en un domicili del carrer Veneçuela d'Olot. Quan faltaven pocs minuts per a les onze, els Bombers van rebre l'avís que hi havia hagut un incendi, però quan van arribar-hi ja estava apagat. Tot i això, quatre dotacions van anar al lloc i van inspeccionar-lo. Allà van trobar una dona estirada bocaterrosa al menjador. Era una víctima d'edat avançada.

Tot i que durant el 2016 no es van registrar víctimes mortals per incendis en cases de les comarques gironines, sí que se'n van produir a Catalunya: en total, 16 víctimes. La majoria eren d'edats avançades, entre els 61 i els 80 anys. L'any 2015, en canvi, les víctimes s'havien concentrat a la franja d'edat d'entre els 41 i 80 anys.

A les comarques gironines, les dades indiquen que, lògicament, la major part dels focs es produeixen a les àrees amb més concentració de població. La comarca que va encapçalar les actuacions dels Bombers durant el 2016 és la de la Selva, on es van haver de desplaçar fins a 188 vegades, seguida del Gironès, amb 180, i l'Alt Empordà, amb 151. L'any anterior també va ser la comarca de la Selva la que havia acumulat més actuacions dels Bombers per incendis en edificis, amb un total de 183. La segona va ser l'Alt Empordà, amb 166.

La major part d'incendis en edificis fan referència a focs a la llar i els Bombers recorden que en èpoques com l'actual, en ple hivern, és quan més es produeixen, ja que les temperatures són més baixes i s'utilitzen elements d'escalfor que durant els altres mesos no es fan servir. És temps d'incendis de xemeneies, per exemple, o a causa d'estufes, entre d'altres.

Dijous passat a la nit, per exemple, els Bombers van haver de fer 14 actuacions a tot Catalunya per incendis en edificis. Una nit molt moguda i que a Girona va suposar tres sortides, la més destacada de les quals a Ripoll, on el matalàs d'una habitació d'un pis de la ciutat va cremar a causa de l'estora elèctrica que tenia endollada la seva inquilina. Sortosament, no va resultar ferida.



Prevenir i actuar

Per evitar que es produeixin incendis o per saber com actuar en cas de foc, cada any els Bombers presenten la seva campanya de Seguretat a la Llar. Entre els consells que donen cal recordar que si hi ha un incendi cal trucar al 112 i tancar totes les portes que perquè el principal perill per a les persones és el fum. I, sobretot, en cas de trobar-se que hi ha l'escala plena de fum, cal tancar la porta i quedar-se a casa. Si no hi ha fum, es pot baixar cap a baix. Finalment, insisteixen que hi ha formes d'evitar incendis, com no deixar olles al foc, netejar els filtres de la campana extractora o no sobrecarregar endolls.